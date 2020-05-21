Елена Кравец поделилась нежным снимком с мужем и двойнятами в вышиванках: С нашими зайчатами-кравчатами
Сегодня украинцы отмечают День вышиванки. И Елена Кравец просто не могла не показать своих малышей в национальном наряде.
Малышам уже по три годика, и с каждым новым фото, которыми иногда делится актриса в Сети, можно заметить, как детки подросли.
Щороку в третій четвер травня ми з нашими «зайчатами-кравчатами» фотографуємось у вишиваночках. Швиденько, з самого ранку, перед виходом з дому,– подписала свою публикацию Елена Кравец.
Напомним,