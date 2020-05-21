Елена Кравец поделилась нежным снимком с мужем и двойнятами в вышиванках: С нашими зайчатами-кравчатами

21 мая 2020 17:00 Юлия Крутиева
Елена Кравец поделилась нежным снимком с мужем и двойнятами в вышиванках: С нашими зайчатами-кравчатами
Актриса Елена Кравец
пресс-служба

Сегодня украинцы отмечают День вышиванки. И Елена Кравец просто не могла не показать своих малышей в национальном наряде.

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На своей странице в Инстаграм звезда Студии "Квартал 95" Елена Кравец опубликовала семейный снимок. В кадре с ней запечатлен муж и двойняшки – Катя и Ваня.

Малышам уже по три годика, и с каждым новым фото, которыми иногда делится актриса в Сети, можно заметить, как детки подросли. 

Елена Кравец с мужем и двойняшками / instagram.com/lennykravets

Щороку в третій четвер травня ми з нашими «зайчатами-кравчатами» фотографуємось у вишиваночках. Швиденько, з самого ранку, перед виходом з дому,
– подписала свою публикацию Елена Кравец.

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Подписчики актрисы не прошли мимо праздничного кадра и засыпали Елену и ее семью комплиментами. Некоторые из фолловеров отметили, что Катюша становится похожей на старшую свою сестру Машу.

Старшая дочь Елены Кравец Маша / instagram.com/ma_kravets

Напомним,

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