Победительница Топ-модели по-украински кардинально сменила имидж: Мужу очень понравилось

21 мая 2020 20:00 Юлия Крутиева
Победительница Топ-модели по-украински кардинально сменила имидж: Мужу очень понравилось
Победительница Топ-модели по-украински Мальвина Чукля
пресс-служба

Мальвина Чукля поделилась впечатлениями от своего нового образа.

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Участников «Топ-модели по-украински» на проекте учат не только дефилировать и креативно позировать на фотосессиях, но и не бояться экспериментировать со внешностью. В начале проекта Новый канал проводит испытание перевоплощением и кардинально меняет имидж участникам модельного реалити. 

После окончания проекта многие продолжают экспериментировать со внешностью, например, победительница третьего сезона «Топ-модели по-украински» Мальвина Чукля покрасилась в розовый цвет.

Уже много лет я мечтаю о ярком цвете волос, но то не могла найти нормального мастера, то не могла решиться. После проекта колебалась, потому что не знала, какой будет реакция моего модельного агентства, и разрешат ли мне вообще покраситься, – рассказала модель. – Вчера поехала в салон красоты на макияж и укладку перед съемкой, в итоге там меня уговорили на яркую покраску. Я сомневалась, но когда букер дал «зеленый свет», вопрос решился сам собой.

Участница Топ-модели по-украински Мальвина Чукля до смены образа / пресс-служба Нового канала
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Изначально Мальвина хотела покраситься в фиолетовый цвет, но и розовый ей очень нравится. результатом девушка довольна.

Оттенок немного отличается от того, что я хотела. Но это не проблема – я очень довольна результатом, – говорит девушка. – Это первый раз, когда смотрю в зеркало и чувствую, что именно такой всегда хотела себя видеть.

Участница Топ-модели по-украински Мальвина Чукля до смены имиджа / пресс-служба Нового канала
К новому образу модель привыкла быстро, в этом ей помогли яркий макияж и комплименты окружающих.

Думаю, что это только начало моих разноцветных экспериментов. Не буду загадывать наперед, но точно хочу попробовать еще несколько цветов, – заинтриговала победительница модельного реалити. – Я очень рада, что наконец-то решилась на смену имиджа. Мужу мой новый цвет волос тоже очень понравился, а это еще больше заряжает!

Мальвина радуется изменениям во внешности и призывает остальных не бояться воплощать свои мечты, получать от этого удовольствие и ни о чем не жалеть!

Напомним,

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