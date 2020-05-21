Победительница Топ-модели по-украински кардинально сменила имидж: Мужу очень понравилось
Мальвина Чукля поделилась впечатлениями от своего нового образа.
После окончания проекта многие продолжают экспериментировать со внешностью, например, победительница третьего сезона «Топ-модели по-украински» Мальвина Чукля покрасилась в розовый цвет.
Уже много лет я мечтаю о ярком цвете волос, но то не могла найти нормального мастера, то не могла решиться. После проекта колебалась, потому что не знала, какой будет реакция моего модельного агентства, и разрешат ли мне вообще покраситься, – рассказала модель. – Вчера поехала в салон красоты на макияж и укладку перед съемкой, в итоге там меня уговорили на яркую покраску. Я сомневалась, но когда букер дал «зеленый свет», вопрос решился сам собой.
Оттенок немного отличается от того, что я хотела. Но это не проблема – я очень довольна результатом, – говорит девушка. – Это первый раз, когда смотрю в зеркало и чувствую, что именно такой всегда хотела себя видеть.
Думаю, что это только начало моих разноцветных экспериментов. Не буду загадывать наперед, но точно хочу попробовать еще несколько цветов, – заинтриговала победительница модельного реалити. – Я очень рада, что наконец-то решилась на смену имиджа. Мужу мой новый цвет волос тоже очень понравился, а это еще больше заряжает!
Мальвина радуется изменениям во внешности и призывает остальных не бояться воплощать свои мечты, получать от этого удовольствие и ни о чем не жалеть!
Напомним,