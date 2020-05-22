Від пацанки до панянки-4: девушек устроили на работу: Она может плюнуть, если ты ей не понравишься

22 мая 2020 15:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: девушек устроили на работу: Она может плюнуть, если ты ей не понравишься
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

До проекта Від пацанки до панянки-4 девушки зарабатывали кто воровством, а кто и проституцией. Но в Школе леди им решили подобрать новые специальности.

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Перед финалом реалити «Від пацанки до панянки» неплохо бы отдохнуть в СПА, но нет! Не успели девушки прийти в себя после тяжелой недели на Шри-Ланке, как их ожидали новые вызовы на родной земле. Новый канал отправил их на собеседования.

Наши ученицы должны уметь писать и рассылать резюме. А также доказывать работодателю, что они идеально подходят на эту должность, – объясняет директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Ведь после выпускного бала они столкнутся с поиском работы.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020) / пресс-служба Нового канала
Собеседовала девушек еще та штучка. Ангельское терпение «пацанок» было на грани.

Она спросила, кем бы я хотела стать, – вспоминает Настя #Мивина Иваненко. – Я ответила, что журналистом. Она дала задание спросить ее о чем-то. Считаю, что задала хороший вопрос. А она в ответ: «Мне миллионный раз молодые и неопытные журналистки задают этот глупый вопрос. Я уже сто раз на него отвечала». Как меня ее поведение разозлило. Слышишь, я тебя спросила, будь добра, отвечай!

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020) / пресс-служба Нового канала
От теории – к практике. Девушкам нашли работу. Половину устроили риелторами, вторую – в контактный зоопарк.

Впервые увидела ламу вживую. С ней и решила работать, – говорит Вика #Боксерша Алехина. – Почему мне изначально не сказали, что она может плюнуть, если ты ей не понравишься. Чем я ей не угодила, не понимаю. Я была вся в вонючих плевках.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020) / пресс-служба Нового канала
Для кого работа станет невыносимой, а кому она проложит путь к победе – смотрите в понедельник в 19:00 в финале реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним, 

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