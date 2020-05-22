Потап о романе Тины Кароль и Дана Балана: Это как я и Настя – никто не верил, а тут – бэмс

Рэпер Потап на днях рассказал о ситуации, когда Владимир Остапчук сильно обидел Тину Кароль и Дана Балана. Тепреь же он заговорил о романе звезд.

Вчера состоялся прямой эфир в Инстаграм Оли Поляковой с Потапом . Знаменитости шутили друг над другом, исполняли смешные желания, а также отвечали на вопросы в игре "Правда или Действие".

И одно из заданий от Суперблондинки, когда рэпер выбрал Правду, было таким: представить себя на свадьбе у Тины Кароль и Дана Балана. Вместо алкоголя, выпить сыворотку правды и сказать тост молодым. Какие слова это были бы?

Потап долго не думал, и дал ответ, верней, сказал пожелание молодоженам:

Ребята, я никогда не верил в ваш союз! С самого начала я считал, что это продюсерский ход и выдумки фанатов. Мало того, это мне всегда казалось неправдоподобным. Но бог его знает, черт вас попутал, или это действительно любовь. Как бы там ни было, Тиночка и Дан, желаю вам счастья, и горько молодым!

Тина Кароль и Дан Балан / социальная сеть Instagram

Также продюсер сравнил отношения между своими коллегами и их с Настей. Ведь в свое время никто также не верил в любовь между ним и NK, а завершилось все свадьбой.

Мне очень нравится, что они два года держатся за ручку, пальчиками друг к другу прикасаются. Нам с тобой не поверят никогда, а им поверят, потому что они ведут такую линию очень аккуратно. Полунамеки, полувзгляды, полукасания, какой-то есть символ между ними, - сказал он. - Тина не зря Тина, а Дан не зря Дан. Оба они еще тех два пирожка. С одной стороны они мне не клеятся вместе, но это же как Потап и Настя - никто не верил, а тут - бэмс. Может и там что-то.

Свадьба Потапа и Насти Каменских / социальная сеть Instagram

Как будут развиваться отношения между Тиной и Даном, и есть ли между ними действительно нечто большее нежели работа, – узнаем со временем.

Напомним,