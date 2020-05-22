Потап о романе Тины Кароль и Дана Балана: Это как я и Настя – никто не верил, а тут – бэмс

22 мая 2020 21:00 Юлия Крутиева
Потап о романе Тины Кароль и Дана Балана: Это как я и Настя – никто не верил, а тут – бэмс
Тина Кароль и Дан Балан
пресс-служба канала 1+1

Рэпер Потап на днях рассказал о ситуации, когда Владимир Остапчук сильно обидел Тину Кароль и Дана Балана. Тепреь же он заговорил о романе звезд.

Читайте такжеMamaRika оказалась в тюрьме в Дании: Мама туда отправила
Вчера состоялся прямой эфир в Инстаграм Оли Поляковой с Потапом. Знаменитости шутили друг над другом, исполняли смешные желания, а также отвечали на вопросы в игре "Правда или Действие".

И одно из заданий от Суперблондинки, когда рэпер выбрал Правду, было таким: представить себя на свадьбе у Тины Кароль и Дана Балана. Вместо алкоголя, выпить сыворотку правды и сказать тост молодым. Какие слова это были бы?

Потап долго не думал, и дал ответ, верней, сказал пожелание молодоженам:

Ребята, я никогда не верил в ваш союз! С самого начала я считал, что это продюсерский ход и выдумки фанатов. Мало того, это мне всегда казалось неправдоподобным. Но бог его знает, черт вас попутал, или это действительно любовь. Как бы там ни было, Тиночка и Дан, желаю вам счастья, и горько молодым!

Тина Кароль и Дан Балан / социальная сеть Instagram
Читайте такжеУ Ирины Билык умерла мама
Также продюсер сравнил отношения между своими коллегами и их с Настей. Ведь в свое время никто также не верил в любовь между ним и NK, а завершилось все свадьбой.

Мне очень нравится, что они два года держатся за ручку, пальчиками друг к другу прикасаются. Нам с тобой не поверят никогда, а им поверят, потому что они ведут такую линию очень аккуратно. Полунамеки, полувзгляды, полукасания, какой-то есть символ между ними, - сказал он. - Тина не зря Тина, а Дан не зря Дан. Оба они еще тех два пирожка. С одной стороны они мне не клеятся вместе, но это же как Потап и Настя - никто не верил, а тут - бэмс. Может и там что-то.

Свадьба Потапа и Насти Каменских / социальная сеть Instagram
Как будут развиваться отношения между Тиной и Даном, и есть ли между ними действительно нечто большее нежели работа, – узнаем со временем.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Потап и Настя Тина Кароль Потап социальные сети Дан Балан новости романы звезд

Материалы по теме

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
Новости

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
Украинская актриса рассказала о мистическом событии, которое до сих пор не дает ей покоя
Новости

Украинская актриса рассказала о мистическом событии, которое до сих пор не дает ей покоя
MamaRika оказалась в тюрьме в Дании: Мама туда отправила
Новости

MamaRika оказалась в тюрьме в Дании: Мама туда отправила
ТОП-4 главных правила девушек, которые всегда получают удовольствие от секса
Психология

ТОП-4 главных правила девушек, которые всегда получают удовольствие от секса

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK