У Ирины Билык умерла мама

22 мая 2020 17:00 Юлия Крутиева
У Ирины Билык умерла мама

В семье Ирины Билык случилось горе.

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Сегодня, 22 мая, умерла 72-летняя мама певицы Анна Яковлевна. О потере самого родного человека Ирины Билык рассказал на своей странице в соцсети продюсер Сергей Перман.

Ирина Билык, Глеб Оверчук, мои соболезнования. Прекрасная женщина, замечательный человек. Душа! Анна Яковлевна...
– обратился Сергей к артистке и ее сыну. Свою публикацию он сопроводил совместной фотографией дочери и матери.

Позже и сама Ирина Билык рассказала о потере матери. В Инстаграм артистка опубликовала снимок мамы и рассказала о мистике, которая ее преследует.

Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме .... и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей Маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему... моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая Мамочка...

Отметим, что полгода назад исполнительница потеряла отца. Мужчина умер в свой день рождения.

Напомним,

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У Ирины Билык умерла мама

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