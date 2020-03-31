Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

​​​​​​​Самая Народная и самая любимая артистка Украины Ирина Билык в этом непростом году отмечает сразу два юбилея – 30 лет на сцене и пятидесятилетие.

Мы, не нарушая правила карантина, воспользовались телефоном, чтобы узнать о планах Ирины на празднование День рождения 6 апреля, о судьбе ее юбилейного концертного тура, который оказался под угрозой из-за пандемии, о документальном проекте, который снимается о ней. А еще – о том, чем сейчас занимается певица, сидит ли дома и выспросить рецепт ее любимого «карантинного» блюда.

Благодарна поклонникам за стойкость и мудрость

Ирина, сегодня все информационное пространство заполнено новостями о пандемии коронавируса. Вы в этой ситуации – паникер, скептик, оптимист или реалист?

Наверное, реалист, потому что паники нет точно! Я даже была готова выходить куда-то и продолжать работу в студии. Но мои домашние против. Я прислушиваюсь к ним, да и не хочу подвергать опасности маму, которой уже чуть больше 70 лет. Поэтому я сижу дома, занимаюсь домашними делами и кайфую от того, что так много времени провожу с младшим сыном. Трачу время на домашний уют и своё хорошее настроение.

Что будет с Вашим юбилейным туром и традиционным концертом ко Дню рождения?

Билеты на два юбилейных концерта, которые должны были пройти в день моего рождения - 6 апреля и так же дополнительный концерт 7 апреля, проданы задолго до этих праздничных дат. Концерты не отменяются, они, конечно же, переносятся. Я благодарю своих поклонников за стойкость и мудрость. Никто не сдаёт билеты, все ждут моего шоу, и я ещё больше стала уважать своих фанатов и поклонников (я разделяю эти два понятия, мне кажется, что эти люди ведут себя немножко по-разному). Но от этого мне ещё приятнее – что у меня очень большая армия поддержки.

Для меня этот 2020 год изначально выдался очень счастливым. Не будем брать в расчёт кризис и карантин… Но для меня лично с самого начала это был действительно самый прекрасный, яркий, полный планов год. И то, что сейчас есть небольшой перерыв (а я надеюсь на лучшее!), означает только, что я смогу просто отдохнуть и продолжать осуществлять свои планы дальше.

Как будете праздновать День рождения, если не на сцене? На сбор друзей карантин, наверное, тоже повлиял…

6 апреля праздник отменяется, потому что я не люблю свой день рождения, когда рядом нет друзей. А мы же все на карантине. Да, меня это расстраивает, но я знаю, что многие будут мне звонить, поздравлять. А все празднования и личные поздравления перенесём на то время, когда это будет возможно.

Никогда не заказывает подарки

Телеканал «Интер» снимает о вас документальный проект под рабочим названием «Ирина Билык. 5:0». Название смахивает на счет в футбольном матче. Какие самые важные пять голов вы забили судьбе?

Да, очень интересное, вселяющее уверенность в себя название – «5:0». Наверное, я забила и больше голов в своей жизни, но попробую назвать самые важные. Рождение старшего сына – первый, рождение младшего – второй, я написала очень много красивых песен – это третий гол, так же я любила красивых и добрых, замечательных мужчин - это мой четвёртый гол, ну и пятый –наверное, то, что я не теряю веру в себя, как в моей песне «О любви»: «Я никогда не устану ждать, я никогда не устану верить».

5:0 красивый счет. А у вас есть любимые или знаковые в Вашей жизни числа?

Я верю в магию чисел, и все, что делится на 3 – мое счастливое число. Я об этом знаю, такие числа всегда приносили мне удачу. Я и родилась в такой день – 6 апреля – и для меня это хороший знак. Говорят иногда, что это не очень позитивное число, но для меня оно оказалось прекрасным!

Документальный проект начал сниматься до объявления карантина. Что с ним на данном этапе?

По плану было несколько съемочных дней. Часть – сняли, а два перенесли. Но мы придумали, как, не нарушая карантин, завершить работу над проектом. Забили еще один гол (улыбается) Я рассказала о себе очень многое, а телеканал «Интер» снял так, как всегда они это делают – с огромной любовью к хорошей музыке. В конце апреля зрители увидят, что получилось.

Вы ко Дню рождения заказали мужу, старшему сыну подарки или это будет сюрприз для вас? Как обычно это происходит в Вашей семье?

Я никогда никому не заказываю подарки. Считаю это неприличным – просить что-то у своих домашних. Да, иногда друзья спрашивают: «Что бы ты хотела, чтобы я тебе подарил (или подарила)?» Тогда могу ответить, как это было совсем недавно: «Новый микрофон!». И мне мой друг Игорь подарил и микрофон, и все что нужно для того, чтобы он работал. Также в этом году он подарил мне монитор для концертов, переносную антенн, которая теперь стоит на сцене во время концерта. Это все дорогостоящие вещи. Но у меня есть друзья, которые могут спросить: что тебе подарить? И сделать такой подарок. Мой юбилейный концерт помогали создать несколько друзей, абсолютно родных для меня людей, которых называть не буду – они бы этого не хотели – но они очень-очень помогли мне в создании моего нового юбилейного шоу, и за этот подарок я бесконечно им благодарна.

Хотела бы больше путешествовать

Для наших читательниц. Ваш супруг и ваше окружение говорят, что вы очень вкусно готовите. Так как сейчас многие сидят дома и с радостью бы опробовали какой-то рецепт, было бы замечательно, если бы Вы поделились секретами приготовления своего любимого «карантинного» блюда.

Не хочу разочаровывать своих поклонниц, а мне кажется, меня любят в большинстве своем именно женщины. И, возможно, только процентов 30 поклонников – мужчины. Так вот, мои дорогие девочки, не хочу вас разочаровывать, но и на карантине, и в обычной жизни я питаюсь очень просто. Я крайне редко заказываю деликатесы в ресторанах и так же крайне редко покупаю их домой. Мое любимое блюдо сейчас – гречневая каша, салат из огурцов, помидоров и лука с подсолнечным маслом. Люблю козий сыр, который приносит нам сосед, у которого несколько козочек. И так же люблю спагетти, но его я позволяю себе раз в неделю.

Ирина, от редакции tv.ua поздравляем Вас с наступающим двойным юбилеем. Вам самой верится, что вот уже 30 лет на сцене и 50 лет – становления, поисков, любви, разочарований и побед?

30 лет на сцене – это много. А 50 лет жизни – мало. Что такое 30 лет на сцене? Это столько вложенных сил, шагов самовоспитания, шагов к зрителю и к самому себе. Это очень мучительный, трудный путь. Особенно, если человек, как я, пишет себе сам, а ведь половина моего репертуара – песни, написанные мной (и слова, и музыка). 50 – это время мне кажется очень маленьким. Но то, что я успела, на мой взгляд, достойно уважения – построила дом, родила двоих прекрасных сыновей. А еще – у меня на участке не одно дерево. Так что все у меня прекрасно! И, самое главное, – у меня очень много поклонников, моих зрителей!

Какие задачи вы ставите перед собой на будущее? 5:0 есть, играем дальше.

В будущем я бы хотела больше путешествовать. Правда, я не знаю, что будет сейчас, после вспышки вируса в мире. Но я могу подождать и 5, и 10 лет, когда снова все успокоится, и я смогу посетить места, которые мечтала увидеть. А я очень хотела бы поехать в серверные страны. Меня мало интересует Африка или Карибский бассейн с его прекрасными островами. Меня больше манит север, его красивая природа, замечательные озёра и много вкусной рыбы.

Документальный проект «Ирина Билык. 5:0» смотрите 25 апреля в эфире телеканала «Интер». О времени премьеры обязательно сообщим ближе к эфиру.