Від пацанки до панянки-4: Юля Чигринец объяснила, почему отдала свой шанс попасть в финал соперницам

Уже в понедельник, 25 мая, в эфир выйдет финальный выпуск 4 сезона проекта Від пацанки до панянки.

Телезрители узнают имя победительницы реалити. А тем временем участницы проекта делятся своими эмоциями. Юля Чигринец призналась, что неделя перед финалом, когда они отправились на Шри-Ланку, стала для нее очень тяжелой.

14 неделя - самая насыщенная. У меня было так много всего впервые: я летала на самолёте, оказалась на другом конце планеты, восхищалась неземными пейзажами, увидела океан. Наши несколько дней на Шри-Ланке были очень непростыми. Ведь каждая из нас была в шаге от финала и всем хотелось победить! Конкуренция зашкаливала, эмоции тоже. А насыщенный график не позволял расслабиться ни на секунду.

Від пацанки до панянки 4 сезон участницы / пресс-служба

Также Юлия Чигринец призналась, что именно там она поняла, насколько изменилась внутренне. И объяснила свой поступок перед самим финалом в адрес другой участницы Виктории Алехиной.

Мы приехали на Шри-Ланку искать себя. С удивлением я поняла, что очень изменилась. Даже за несколько дней до финала я верила в дружбу и поддержку. И готова была ее оказать. Потому что человечность и справедливость на первом месте! Так что я готова была уступать другим. И я делала это на чайной плантации и в испытании огнём. Перед финалом я отдала свои деревяшки Вике. Кто-то посчитает это слабостью. Но для меня это - возможность отблагодарить человека. Когда-то на первой неделе она помогла мне с ключом в болоте. И если бы не этот ее поступок, я бы, возможно, не стояла на этом острове и не была бы в числе полуфиналисток... Я считаю, что добро должно возвращаться! Хотя почти на 100% уверена, что Вика не сделала бы того же для меня. Но это - ее выбор.

Від пацанки до панянки 4 сезон Юля #Бандитка Чигринец / пресс-служба

#Бандитка рассказала, что ни на секунду не пожалела о том, что помогла пройти в финал и другой участнице – Жене #Батюшке Мазур. Ведь самое главное, что обрела там Юля - это себя настоящую.

Остальные 2 деревяшки я отдала, потому что поверила аргументам Жени. Но что меня ждет - я даже не догадывалась. Жалела ли я о своём поступке? Нет! И ещё раз нет! Испытания закончатся, а от себя не убежишь. И если бы я поступила иначе, совесть бы долго меня мучила и я бы не обрадовалась своей победе. А так - я проявила свою мудрость. Иногда нужно проиграть бытву, чтобы выиграть войну! Я уезжала в неизвестность, но обрела что-то более ценное: настоящую Юлю!

Чем обернется для Юли Чигринец такой поступок и станет ли девушка финалисткой, смотрите в последнем выпуске реалити «Від пацанки до панянки» в понедельник, 22 мая, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,