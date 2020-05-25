Від пацанки до панянки-4: вальс, признание в любви к дворецкому и золотая брошка победительницы

25 мая 2020 16:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: вальс, признание в любви к дворецкому и золотая брошка победительницы
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба

15 недель реалити Від пацанки до панянки пролетели, как один миг.

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Страшно вспомнить, но еще четыре месяца назад Новый канал показал этих девушек неадекватными грубиянками. Вредные привычки были их верными друзьями, а вызывающее поведение – «нормой». Теперь если они и не превратились до конца в эталонных леди, то, по крайней мере, стали нежнее и добрее. Какими предстанут финалистки «Від пацанки до панянки-4» на выпускном балу, и чем будут удивлять зрителей?

Встреча с одноклассницами

Поддержать финалисток приедут другие «пацанки» четвертого сезона реалити. Зритель увидит, как изменились девушки, и узнает, вернулись ли они к своим пагубным привычкам после того, как выбыли из Школы. 

Від пацанки до панянки 4 сезон финал / пресс-служба

Нежный танец

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Какой классический школьный выпускной без вальса? Будет он и на балу в Школе леди. Девушки всю неделю тренировались, чтобы закружиться в нежном танце. Да настолько усердно, что стерли ноги в кровь. Каким получится вальс – смотрите сегодня.

Любимая песня

Снова зазвучит саундтрек проекта – песня #НЕБЕЙБІ. Причем из уст ее создательницы Jerry Heil. Девушки так обрадуются исполнительнице, что зажгут вместе с ней на танцполе. 

Від пацанки до панянки 4 сезон финал / пресс-служба

Золотая брошка

Победительница проекта получит брошку Феникса. Такую, как девушки носили на протяжении обучения  в Школе леди. Только на этот раз она будет не простой, а золотой.

Внушительная сумма

Также победительнице вручат сертификат на 100 тысяч гривен, и она сможет их потратить на свою мечту.

Кому достанется победа в четвертом сезоне – смотрите сегодня, 25 мая, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,

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