Від пацанки до панянки-4: вальс, признание в любви к дворецкому и золотая брошка победительницы
15 недель реалити Від пацанки до панянки пролетели, как один миг.
Встреча с одноклассницами
Поддержать финалисток приедут другие «пацанки» четвертого сезона реалити. Зритель увидит, как изменились девушки, и узнает, вернулись ли они к своим пагубным привычкам после того, как выбыли из Школы.
Нежный танец
Любимая песня
Снова зазвучит саундтрек проекта – песня #НЕБЕЙБІ. Причем из уст ее создательницы Jerry Heil. Девушки так обрадуются исполнительнице, что зажгут вместе с ней на танцполе.
Золотая брошка
Победительница проекта получит брошку Феникса. Такую, как девушки носили на протяжении обучения в Школе леди. Только на этот раз она будет не простой, а золотой.
Внушительная сумма
Также победительнице вручат сертификат на 100 тысяч гривен, и она сможет их потратить на свою мечту.
Кому достанется победа в четвертом сезоне – смотрите сегодня, 25 мая, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Напомним,