"Безумная любовь" Олега Винника: что осталось за кадром – интересные моменты
Две недели назад Олег Винник захватил внимание сети премьерой клипа «Безумная Любовь», который с первого дня оказался в трендах YouTube.
«Бесконечный» лабиринт, в который мы попадаем вместе с исполнителем, был построен в одном из павильонов Киева. Девушки, принявшие участие в съемках, прошли предварительный отбор, «отвоевав» свое место в клипе Артиста №1 среди нескольких десятков претенденток.
Исключение составила главная героиня. Танцовщица Анастасия Сергеева получила роль вне кастинга.
Подбором персонажей занималась режиссерская группа, – рассказывает Олег Винник. – Мне предварительно показали фотографии девчат, но я, честно говоря, даже не успел спросить, кто из них главная героиня. С Настей мы познакомились непосредственно на съемочной площадке. Однако, я остался доволен, Кате Царик удалось найти правильный типаж.
Напомним,