"Безумная любовь" Олега Винника: что осталось за кадром – интересные моменты

29 мая 2020 15:00 Юлия Крутиева
Певец Олег Винник
Пресс-служба Олега Винника

Две недели назад Олег Винник захватил внимание сети премьерой клипа «Безумная Любовь», который с первого дня оказался в трендах YouTube.

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А сегодня певец обнародовал моменты съемок, показав, что осталось «за кадром» его новой видеоработы. По этому случаю, Олег Винник представил команду, которая работала над созданием ролика во главе с режиссером Катей Царик, а также поделился подробностями съемочного процесса.

«Бесконечный» лабиринт, в который мы попадаем вместе с исполнителем, был построен в одном из павильонов Киева. Девушки, принявшие участие в съемках, прошли предварительный отбор, «отвоевав» свое место в клипе Артиста №1 среди нескольких десятков претенденток. 

Исключение составила главная героиня. Танцовщица Анастасия Сергеева получила роль вне кастинга.

Подбором персонажей занималась режиссерская группа, – рассказывает Олег Винник. – Мне предварительно показали фотографии девчат, но я, честно говоря, даже не успел спросить, кто из них главная героиня. С Настей мы познакомились непосредственно на съемочной площадке. Однако, я остался доволен, Кате Царик удалось найти правильный типаж.

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На площадке работали каскадеры, которые помогали девушкам выполнять трюки. Клип снимали около 20-ти часов. В течение пяти из них Анастасии Сергеевой приходилось висеть на тросах. А фотомодели, финалистке шоу «Голос країни-10» Екатерине Степуре, довелось сниматься с парашютом, чтобы устранить свою конкурентку согласно сюжету видео.

Напомним,

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