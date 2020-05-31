Наталья Могилевская увлеклась стрип пластикой: просто развлечение

31 мая 2020 14:00 Катерина Даниленко
Наталья Могилевская увлеклась стрип пластикой: просто развлечение
Певица Наталья Могилевская
социальная сеть Instagram

Танец strip dance помогает раскрыться, дарит ощущение свободы и делает женщин более гибкими, пластичными, женственными и артистичными. Именно он стал новым увлечением певицы Натальи Могилевской.

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В недавнем интервью артистка призналась, что из танцев состоит вся ее жизнь. Она имеет несколько партнеров, которые учат ее искусству танца в разных направлениях. Одним из них стал и соблазнительный strip dance.

У меня есть партнеры, которых я очень люблю. Один партнер учит меня современного танца, партнерша учит меня вообще на каблуках танцевать очень интересные вещи, типа strip dance. Это просто мое развлечение. Еще у меня есть невероятный партнер по бальным танцам. Я действительно танцую все время с утра и до вечера,
‒ откровенничает исполнительница.

Певица Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко / социальная сеть Instagram

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Помимо танцев, Наталья часами занимается в вокальной студии. За время карантина она даже успела подготовить целый музыкальный альбом «Любов – то велика сила», где представила свои хиты в джазовой обработке.

Напомним,

Певица Наталья Могилевская на занятиях танцами / социальная сеть Instagram
 

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