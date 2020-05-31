Наталья Могилевская увлеклась стрип пластикой: просто развлечение
Танец strip dance помогает раскрыться, дарит ощущение свободы и делает женщин более гибкими, пластичными, женственными и артистичными. Именно он стал новым увлечением певицы Натальи Могилевской.
У меня есть партнеры, которых я очень люблю. Один партнер учит меня современного танца, партнерша учит меня вообще на каблуках танцевать очень интересные вещи, типа strip dance. Это просто мое развлечение. Еще у меня есть невероятный партнер по бальным танцам. Я действительно танцую все время с утра и до вечера,‒ откровенничает исполнительница.
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