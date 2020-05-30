Певица MamaRika призналась, что обходится без услуг домработницы: Она приносит проблемы
Певица MamaRika в прямом эфире в Instagram рассказала, что сама убирает дом и не нуждается в помощнице.
Звезде понравилось жить в частном доме, теперь квартира казалась ей очень тесной. В связи с этим влюбленные задумываются о том, чтобы обзавестись собственным загородным домом.
Для меня было открытием то, что мне понравится жить в частном доме. Я думала, что мне будет тяжело. Наоборот! Учитывая уровень нашей социопатии, нам здесь нравится, мы кайфуем,‒ заявила девушка.
Я тринадцать лет была с наращенными ногтями и во время карантина сняла их специально для того, чтобы ухаживать за домом. Я поняла, насколько важно, когда женщина сама убирает в доме. Я постоянно наполняю любовью каждый уголок. А когда приходит чужая женщина и убирает в вашем доме, то она приносит туда и свои проблемы. Поэтому пока у меня есть время, я стараюсь все сделать своими руками и на данный момент вполне справляюсь. К тому же Сергей мне всегда помогает,‒ объяснила MamaRika.
Напомним,