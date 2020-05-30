Певица MamaRika призналась, что обходится без услуг домработницы: Она приносит проблемы

30 мая 2020 13:00 Катерина Даниленко
Певица MamaRika призналась, что обходится без услуг домработницы: Она приносит проблемы
Певица MamaRika
социальная сеть Instagram

Певица MamaRika в прямом эфире в Instagram рассказала, что сама убирает дом и не нуждается в помощнице.

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Артистка MamaRika и юморист Сергей Середа переехали в съемный частный дом еще до карантина. Пара наслаждалась компанией друг друга и развлекала фолловеров смешными роликами в соцсетях.

Звезде понравилось жить в частном доме, теперь квартира казалась ей очень тесной. В связи с этим влюбленные задумываются о том, чтобы обзавестись собственным загородным домом.

Для меня было открытием то, что мне понравится жить в частном доме. Я думала, что мне будет тяжело. Наоборот! Учитывая уровень нашей социопатии, нам здесь нравится, мы кайфуем,
‒ заявила девушка.

Певица MamaRika и шоумен Сергей Середа / социальная сеть Instagram

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По словам певицы, во время карантина она отлично справлялась с домашними обязанностями: убирала дом и готовила. Даже вернувшись к плотному рабочему графику, артистка не намерена нанимать себе помощницу по дому.

Я тринадцать лет была с наращенными ногтями и во время карантина сняла их специально для того, чтобы ухаживать за домом. Я поняла, насколько важно, когда женщина сама убирает в доме. Я постоянно наполняю любовью каждый уголок. А когда приходит чужая женщина и убирает в вашем доме, то она приносит туда и свои проблемы. Поэтому пока у меня есть время, я стараюсь все сделать своими руками и на данный момент вполне справляюсь. К тому же Сергей мне всегда помогает,
‒ объяснила MamaRika.

Напомним,

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