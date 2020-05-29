Ноэл Галлахер: Новости – это скучно!

Его звездный тандем с родным братом распался более 10 лет назад. Но Ноэл Галлахер до сих пор собирает полные залы.

Бывший вокалист и идеолог группы Oasis сейчас имеет собственный коллектив. Удалось ли ему избавиться от того, знаменитого, "оазовского звучания"? Об этом говорили в программе "Утро с Интером" сегодня, в день рождения британского рокера!

Кроме хитовых альбомов, интерес к британской группе Oasis всегда подогревал рок-н-рольный образ жизни его основателей - братьев Галлахер. Они пили, употребляли наркотики, сражались с фанатами, журналистами, а иногда - даже друг с другом! Также на руку группе сыграла и медиавойна с основным конкурентом Oasis - другой популярной британской группой Blur.

Критики постоянно следили и сравнивали результаты продаж альбомов этих двух групп. А в 1995-м ситуация так обострилась, что музыканты перешли к личным оскорблениям. Ноэл Галлахер пожелал участникам группы Blur «подхватить СПИД и умереть», за что позже извинялся.

В 2005 году группу Oasis признали «самой успешной в британской музыкальной индустрии за последние десять лет». На тот момент их песни продержались в британских хит-парадах 766 недель. Но вскоре, в 2009 году, группа распалась. Ноэл Галлахер заявил, что не может быть на одной сцене со своим братом Лиамом. И занялся сольной карьерой.

"Когда я только начинал сольные выступления, исполнял около двадцати песен за концерт, двенадцать из них были композициями Oasis, - рассказал он в одном из интервью - Сейчас - всего пять. Я не могу их не выполнять, потому что знаю, насколько они важны для людей".

При написании своего последнего на данный момент альбома Ноэл Галлахер (впервые в жизни!) обратился за помощью к продюсеру. Говорит: все для того, чтобы не было похоже на Oasis. Результат впечатлил даже самого сэра Элтона Джона!

"Это один из тех альбомов, которым нельзя наслушаться, он делает тебя счастливым", - так сказал об альбоме Элтон Джон.

А Ноэл подтвердил: "Да, в нем главное чувство - это радость. Я думаю, что сегодня это звучит почти революционно. Потому что сейчас часто группы поют о том, что говорят в выпусках новостей. А новости - это скучно".

Главным хитом этого альбома стала песня «It's a beautiful world». Удалось ли Ноэлу наконец-то отойти от легендарного, «оазовского» звучания - решайте сами!