Елена прекрасная: на канале 1+1 состоится премьера сериала

29 мая 2020 16:30 Юлия Крутиева
Елена прекрасная: на канале 1+1 состоится премьера сериала
На 1+1 состоится премьера сериала Елена прекрасная
пресс-служба канала 1+1

31 мая в 21:00 на 1+1 состоится премьера 4-серийной лирической комедии Елена прекрасная о писателе и его красавице-жене, жизнь которых превращается в выдуманную историю из-за жажды славы.

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По сюжету сериала «Елена прекрасная», писатель Дмитрий Ресничкин создает популярные романы, но остается неизвестным из-за непривлекательной внешности. Его произведения выходят под именем и с фотографией на обложке издателя Эдуарда Громова. Красивая жена Дмитрия Елена мечтает стать знаменитой благодаря успешной карьере мужа, посещая с ним презентации и другие светские мероприятия. Для этого она убеждает Дмитрия решиться на пластическую операцию и больше не стесняться своей внешности. Но семейная пара даже не подозревает, чем обернется такое решение.

Роли в сериале исполняют актеры Александр Давыдов, Антон Батирев, Елизавета Майская, Ольга Ларина, Константин Октябрьский, Юрий Фелипенко, Игорь Иващенко, Слава Красовская, Михаил Аугуст, Анатолий Борсюк, Станислав Флоренцев и другие.

Производство лирической комедии обеспечила кинокомпания «Art Forms». Продюсеры - Татьяна Гнедаш, Денис Пономаренко, Дарья Орешкевич и Сергей Ухин. Режиссер - Вера Яковенко, сценаристы - Татьяна Гнедаш и Иван Шишман.

Не пропустите премьеру нового сериала «Елена прекрасная» уже в это воскресенье в 21:00 на «1+1».

Напомним,

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