Елена прекрасная: на канале 1+1 состоится премьера сериала
31 мая в 21:00 на 1+1 состоится премьера 4-серийной лирической комедии Елена прекрасная о писателе и его красавице-жене, жизнь которых превращается в выдуманную историю из-за жажды славы.
Роли в сериале исполняют актеры Александр Давыдов, Антон Батирев, Елизавета Майская, Ольга Ларина, Константин Октябрьский, Юрий Фелипенко, Игорь Иващенко, Слава Красовская, Михаил Аугуст, Анатолий Борсюк, Станислав Флоренцев и другие.
Производство лирической комедии обеспечила кинокомпания «Art Forms». Продюсеры - Татьяна Гнедаш, Денис Пономаренко, Дарья Орешкевич и Сергей Ухин. Режиссер - Вера Яковенко, сценаристы - Татьяна Гнедаш и Иван Шишман.
Не пропустите премьеру нового сериала «Елена прекрасная» уже в это воскресенье в 21:00 на «1+1».
Напомним,