Поделись счастьем своим: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.05.2020)

24 мая 2020 14:30 Юлия Крутиева
Поделись счастьем своим: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.05.2020)
Поделись счастьем своим: смотреть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.05.2020)
пресс-служба

В воскресенье, 24 мая, в 15:00 на канале 1+1 состоится премьера 4-серийной картины Поделись счастьем своим.

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В основе сюжета сериала Поделись счастьем своим очень актуальная и болезненная тема: суррогатное материнство. Для некоторых – это чудо, которое дает шанс стать родителями тем, кто так долго мечтал. Для других это бизнес, который понемногу разрушает жизни. Ведь такой дерзкий вызов природе никогда не остается безнаказанным. Сможет ли женщина, что выносила ребенка, считать его чужим и спокойно с ним расстаться?

Сериал Поделись счастьем своим от 24.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

T/c Поделись счастьем своим (1 серия)

T/c Поделись счастьем своим (2 серия)

T/c Поделись счастьем своим (3 серия)

T/c Поделись счастьем своим (4 серия)

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