Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.05.2020)

23 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Вареная, сырокопченая или народная любимица – домашняя…Какая из этих колбас самая вкусная, а какая – самая диетическая? Чем отличается сырокопченая от сыровяленой и варено-копченой? Что на самом деле входит в состав колбасы, которая лежит на полках супермаркетов? Каким способом можно проверить ее качество? Как среди многообразия разных видов колбасных изделий выбрать по-настоящему хороший продукт? И какова норма потребления колбасы? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске от «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные эксперты ток-шоу – певица Ярослава Руденко, шоумен дядя Жора, телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 23.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,