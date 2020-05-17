Черный ворон: смотреть фильм онлайн (эфир от 17.05.2020)
17 мая 2020 21:00
Черный ворон: смотреть фильм онлайн (эфир от 17.05.2020)
пресс-служба канала 1+1
17 мая на канале 1+1 состоялась телевизионная премьера исторической драмы "Черный ворон". Смотрите фильм онлайн на нашем сайте TV.UA!
«Черный ворон» воспроизводит одну из самых трагических страниц в истории Украины - борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. Сюжет ленты описывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом, начиная отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и собственной семьи.
Смотрите фильм «Черный ворон» от 17.05.2020 онлайн на нашем сайте TV.UA.