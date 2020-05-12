Черный ворон: стала известна дата премьеры фильма на канале 1+1

17 мая в 21:00 «1+1» покажет полнометражный исторический фильм «Черный ворон», снятый по мотивам одноименного романа Василия Шкляра.

Лента воспроизводит одну из самых трагических страниц в истории Украины - борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

Произведениями Василия Шкляра зачитываются разные поколения, а «Чорний ворон. Залишинець» стал бестселлером для миллионов украинцев. «Я с самого начала хотел, чтобы по этому роману был создан фильм. Помню, на первой презентации произведения люди в зале вставали и кричали: «Экранизировать, экранизировать!» - говорит писатель. Во время просмотра «Черного ворона» зрители почувствуют присутствие Василия Шкляра в фильме, ведь он озвучил исторические комментарии. Писатель словно за руку проводит зрителей сквозь события Холодного Яра.

Сюжет ленты описывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом, начиная отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю, будущее Украины и собственной семьи.

Главную роль Ворона в картине исполняет молодой украинский актер Тарас Цымбалюк. Больше всего перед съемками его поддерживал и помогал папа, который является историком по образованию и особенно глубоко изучает тему Холодного Яра. Образ Тины, любимой Ворона, в фильме воплотила Ксения Данилова. Народная артистка Украины Наталья Сумская в кинопроекте стала гадалкой Явдохой. Напомним, именно за эту роль актриса признана победительницей Четвертой Национальной кинопремии «Золотая Юла» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Алексей Тритенко в драме воплотил образ главного антагониста - чекиста Птицына. А чекистом Евдокимовым стал Андрей Мостренко. Роль Вовкулаки, собрата Ворона, исполнил Павел Москаль. Увидят зрители в фильме и известного украинского музыканта Сергея Бабкина. Он воплотил образ мистического Варфоломея. Это вечный гайдамак, который ведет аскетический образ жизни и живет в подвалах Мотронинского монастыря, который в свое время был укрытием для повстанцев. Герой проводит туннелями холодноярцев, спасая им жизнь. Также актерами «Черного ворона» стали Даниил Мирешкин, Зоряна Марченко, Виктор Жданов, Алина Коваленко, Азизбек Абдурашидов, Владимир Ращук и другие. Особым и символическим актером стала птица - ворон Фрейд.

В украинский кинопрокат лента вышла 5 декабря 2019 года, вызвав волну обсуждений среди украинцев. Своими впечатлениями на страницах социальных сетей делились известные звезды, лидеры мнений, журналисты, поклонники творчества писателя Василия Шкляра.

Писательтакже поделился впечатлениями от просмотра «Черного ворона»: «Мы вышли после сеанса с сыном, и некоторое время шли молча. Поколение миллениалов, 2004 года, дети из другой планеты. «Ну как тебе?» - осторожно спросил я. «Крутой фильм! Классный» - сказал малой. Я втайне перевел дух. Идите и смотрите! Фильм - настоящий! Такие фильмы нам сейчас очень нужны». Одна из кинозрительниц своим сообщением в социальной сети призвала смотреть ленту всей семьей: «"Черный ворон"- это лучшее, что сняли в Независимой Украине. Это было не про кино, это о мировоззрении. Это о том, что все будет Украина. Берите старших - мам, пап, бабушек, дедушек, - и ведите на этот фильм. Это о достоинстве. Это о свободе».

Смотрите телепремьеру украинского исторического фильма «Черный ворон» уже 17 мая в 21:00 на «1+1».