Черный ворон: стала известна дата премьеры фильма на канале 1+1

12 мая 2020 19:30 Александр Кива
Черный ворон: стала известна дата премьеры фильма на канале 1+1
На 1+1 состоится телепремьера исторической драмы Черный ворон

17 мая в 21:00 «1+1» покажет полнометражный исторический фильм «Черный ворон», снятый по мотивам одноименного романа Василия Шкляра.

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Лента воспроизводит одну из самых трагических страниц в истории Украины - борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

Произведениями Василия Шкляра зачитываются разные поколения, а «Чорний ворон. Залишинець» стал бестселлером для миллионов украинцев. «Я с самого начала хотел, чтобы по этому роману был создан фильм. Помню, на первой презентации произведения люди в зале вставали и кричали: «Экранизировать, экранизировать!» - говорит писатель. Во время просмотра «Черного ворона» зрители почувствуют присутствие Василия Шкляра в фильме, ведь он озвучил исторические комментарии. Писатель словно за руку проводит зрителей сквозь события Холодного Яра.

Сюжет ленты описывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом, начиная отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю, будущее Украины и собственной семьи.

Главную роль Ворона в картине исполняет молодой украинский актер Тарас Цымбалюк. Больше всего перед съемками его поддерживал и помогал папа, который является историком по образованию и особенно глубоко изучает тему Холодного Яра. Образ Тины, любимой Ворона, в фильме воплотила Ксения Данилова. Народная артистка Украины Наталья Сумская в кинопроекте стала гадалкой Явдохой. Напомним, именно за эту роль актриса признана победительницей Четвертой Национальной кинопремии «Золотая Юла» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Алексей Тритенко в драме воплотил образ главного антагониста - чекиста Птицына. А чекистом Евдокимовым стал Андрей Мостренко. Роль Вовкулаки, собрата Ворона, исполнил Павел Москаль. Увидят зрители в фильме и известного украинского музыканта Сергея Бабкина. Он воплотил образ мистического Варфоломея. Это вечный гайдамак, который ведет аскетический образ жизни и живет в подвалах Мотронинского монастыря, который в свое время был укрытием для повстанцев. Герой проводит туннелями холодноярцев, спасая им жизнь. Также актерами «Черного ворона» стали Даниил Мирешкин, Зоряна Марченко, Виктор Жданов, Алина Коваленко, Азизбек Абдурашидов, Владимир Ращук и другие. Особым и символическим актером стала птица - ворон Фрейд.

В украинский кинопрокат лента вышла 5 декабря 2019 года, вызвав волну обсуждений среди украинцев. Своими впечатлениями на страницах социальных сетей делились известные звезды, лидеры мнений, журналисты, поклонники творчества писателя Василия Шкляра.

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Писатель Евгений Стебливский также поделился впечатлениями от просмотра «Черного ворона»: «Мы вышли после сеанса с сыном, и некоторое время шли молча. Поколение миллениалов, 2004 года, дети из другой планеты. «Ну как тебе?» - осторожно спросил я. «Крутой фильм! Классный» - сказал малой. Я втайне перевел дух. Идите и смотрите! Фильм - настоящий! Такие фильмы нам сейчас очень нужны». Одна из кинозрительниц своим сообщением в социальной сети призвала смотреть ленту всей семьей: «"Черный ворон"- это лучшее, что сняли в Независимой Украине. Это было не про кино, это о мировоззрении. Это о том, что все будет Украина. Берите старших - мам, пап, бабушек, дедушек, - и ведите на этот фильм. Это о достоинстве. Это о свободе».

Смотрите телепремьеру украинского исторического фильма «Черный ворон» уже 17 мая в 21:00 на «1+1».

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