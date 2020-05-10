Гуцулка Ксеня: смотреть фильм онлайн в высоком качестве. Лучшие кино 2019 года

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1938 год. В карпатский поселок Ворохта, в котором проживает самая красивая гуцулка по имени Ксеня, прибывают бывшие односельчане, а ныне - американские эмигранты, для того, чтобы найти невесту для молодого Яро. Он получит в наследство от своего деда один миллион долларов при условии, что возьмёт замуж истинную украинку...
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