Гуцулка Ксеня: смотреть фильм онлайн в высоком качестве. Лучшие кино 2019 года

10 мая 2020 22:00 Александр Кива
Гуцулка Ксеня: смотреть фильм онлайн в высоком качестве. Лучшие кино 2019 года
Гуцулка Ксеня: смотреть фильм онлайн

Фильм Гуцулка Ксеня (2019) онлайн — смотреть бесплатно на TV.UA.

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 Фильм Гуцулка Ксеня онлайн — по мотивами одноименной оперетты композитора Ярослава Барнича.

1938 год. В карпатский поселок Ворохта, в котором проживает самая красивая гуцулка по имени Ксеня, прибывают бывшие односельчане, а ныне - американские эмигранты, для того, чтобы найти невесту для молодого Яро. Он получит в наследство от своего деда один миллион долларов при условии, что возьмёт замуж истинную украинку...

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