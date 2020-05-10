Фокстер и Макс: смотреть фильм онлайн (эфир от 10.05.2020)

10 мая 2020 21:00 Александр Кива
Фокстер и Макс: смотреть фильм онлайн (эфир от 10.05.2020)
Фокстер и Макс: смотреть фильм онлайн (эфир от 10.05.2020)

10 мая на канале 1+1 состоялась телевизионная премьера украинскогофильма Свингеры, и именно сейчас смотрите его онлайн на нашем сайте TV.UA!

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По сюжету фильма Фокстер и Макс — 

Двенадцатилетний школьник Макс убегает из дома и прячется под мостом. Там он находит баллончик с нано-красками, и рисует граффити собаки. Неожиданно нарисованное парнем граффити оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями. И теперь за ними обоими охотится опасный преступник, который не остановится ни перед чем, чтобы завладеть этой мощной технологии. Парень Макс попадает в мир приключений, благодаря которым он находит настоящих друзей.

Смотрите фильм Фокстер и Макс от 10.05.2020 онлайн на нашем сайте TV.UA.

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