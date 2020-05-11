85-летнюю актрису Брижит Бардо обвиняют в расизме: предстанет перед судом

11 мая 2020 12:00 Катерина Даниленко
85-летнюю актрису Брижит Бардо обвиняют в расизме: предстанет перед судом
Французская актриса Брижит Бардо
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Знаменитость сделала громкое заявление.

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Легендарная французская актриса Брижит Бардо резко высказалась в адрес жителей острова Реюньон, который входит в состав Франции, и их традиций жертвоприношения.

Звезда, являясь ярой защитницей прав животных, написала местным властям открытое письмо, в котором назвала Реюньон «дьявольским островом», его жителей ‒ «туземцами, сохранившими свои дикие гены», а также «варварами и дегенератами». Женщину возмутило мародерство людей, которые приносят в жертву козла, отрезая ему голову и бросая ее в море.

Чиновники города заявили, что из-за своих расистских высказываний Брижет предстоят судебные разбирательства. Прокурор города Сан-Дени Эрик Туффери уверен, что грубые оскорбления, которыми актриса обозвала всех жителей острова, не могут быть ничем оправданы.

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Дело Бардо направили в уголовный суд. Заседание состоится в июне этого года. К слову, это не первое дело похожего характера. Ранее Брижит довелось платить штраф и получить условный тюремный срок за оскорбление мусульман, ислама и иммигрантов, которые, по ее мнению, уничтожают Францию.

Напомним,

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