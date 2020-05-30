Хайди Клум взорвала Сеть обнаженными снимками ‒ фото
Супермодель Хайди Клум проводит первые жаркие дни у себя на вилле, загорая обнаженной.
В кадре Хайди нежится под жаркими лучами солнца и посылает воздушные поцелуи и томные взгляды на камеру. Тело модели украшает лишь колье на шее.
Менее чем за сутки серия фотографий Клум собрала 150 тысяч отметок «Нравится». Фолловеры наперебой восхищаются смелостью и красотой женщины: «Теперь я понимаю, почему ее муж на 16 лет моложе. Хайди прекрасна!», «Удивительная», «Как всегда сексуально», «Ей скоро 47! Ущипните меня», «Горячая женщина».
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