Даша Астафьева полностью обнаженной позировала на балконе: Очень смело!
Певица Даша Астафьева всегда себя чувствует раскованно перед объективом камеры.
Для фолловеров новым предметом для обсуждения стал снимок, которым поделилась на своей странице в Инстаграм fashion-фотограф Соня Плакидюк. Это кадр из пикантной фотосессии Астафьевой, где артистка позирует полностью обнаженной на балконе.
Боженька лепил Дашу Астафьеву в хорошем настроении, – написала Соня. – В таком же мы и снимались, шел снег. Львов, февраль 2020.
Пользователи сети восхитились шикарным телом певицы, а также отметили, что выглядит все это очень эстетично, красиво и без какого-либо намека на пошлость.
Напомним,