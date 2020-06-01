Даша Астафьева полностью обнаженной позировала на балконе: Очень смело!

1 июня 2020 14:10 Юлия Крутиева
Даша Астафьева полностью обнаженной позировала на балконе: Очень смело!
Певица Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva

Певица Даша Астафьева всегда себя чувствует раскованно перед объективом камеры.

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Без тени смущения певица позирует даже обнаженной. Тому подтверждение множество фотографий в Сети, где Даша Астафьева запечатлена топлес.

Для фолловеров новым предметом для обсуждения стал снимок, которым поделилась на своей странице в Инстаграм fashion-фотограф Соня Плакидюк. Это кадр из пикантной фотосессии Астафьевой, где артистка позирует полностью обнаженной на балконе.

Даша Астафьева позирует голой / instagram.com/moi_sofism

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В подписи к своей публикации Соня Плакидюк отметила, что Даше пришлось немного померзнуть, ведь съемка происходила зимой. На что только не пойдешь ради красивого кадра.

Боженька лепил Дашу Астафьеву в хорошем настроении, – написала Соня. – В таком же мы и снимались, шел снег. Львов, февраль 2020.

Пользователи сети восхитились шикарным телом певицы, а также отметили, что выглядит все это очень эстетично, красиво и без какого-либо намека на пошлость.

Певица Даша Астафьева в пикантной фотосессии / instagram.com/da_astafieva

Напомним,

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