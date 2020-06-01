Тайный агент: как украинцам продают испорченное мясо под видом свежего

Фасованное, вакуумированное или с витрины? Журналисты проекта Тайный агент (Новый канал) узнали, какое мясо покупать безопаснее.

Из всех продуктов в Украине чаще всего дорожает мясо. При этом спрос на него не уменьшается. Обычно люди идут за куском говядины или свинины в супермаркеты крупных сетей. Журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Елена Зборовская вместе с мясником Виталием Бондарем проверили качество продукта в одном из столичных маркетов.

Мы взяли два куска мяса, которые лежали на витрине холодильника, – рассказывает Елена. – Вырезка на вид была свежей. Она имела розовый цвет и приятный запах. А вот на грудинке обнаружили уже засохшую кровь. Отмечу, что мясо с кровью может храниться не более 24 часов. Ведь в этих местах начинают размножаться бактерии. Более того, грудинка была на ощупь липкой. Это означает, что мясо несвежее.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Затем Елена и Виталий проверили качество фасованного мяса, которое, по словам покупателей, покупать удобно. Говорят, что оно аккуратно порезано на куски и упаковано с разным количеством граммов, чтобы легче было выбирать.

Мясо, которое не продали на витрине, на следующий день обрезают и упаковывают, – рассказывает Виталий. – Конечно, продукт выглядит свежим с обрезанной стороны, которой лежит вверх. Но мы не можем его рассмотреть с других сторон.

И действительно, фасованный кусок, который взяли Елена и Виталий, сверху выглядел свежим. Но сбоку уже был коричневым, кость же – вообще зеленоватого цвета. Виталий говорит, что за несколько часов позеленеет и мясо.

Кстати, если вы все же решили купить расфасованное мясо, то лучше выбирайте вакуумированное. Ведь оно сохраняется свежим более десяти дней.

Сегодня в 19:00 премьера программы «Тайный агент» на Новом канале.

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