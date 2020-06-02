Илона Гвоздева рассказала, что тесты на беременность были отрицательными: Чувствовала жизнь во мне

Несколько дней назад Илона Гвоздева рассекретила свою вторую беременность.

Сейчас танцовщица находится на 5 месяце беременности. На своей странице в Инстаграм Илона Гвоздева решила поделиться очень трогательной историей.

Звезда вспомнила момент, когда почувствовала, что беременна. Это произошло на отдыхе в Доминикане:

История началась ещё на нашем семейном отпуске в Доминикане, где каждый день я видела возле себя аистов, постоянно ловила рыбу во сне, а мой муж наяву. Ходила снимала сториз с домыслами «что-бы все это значило?» Вообщем все располагало к пополнению.

Танцовщица Илона Гвоздева с дочкой / instagram.com/ilonagvozdeva

В продолжение своей публикации победительница проекта «Танці з зірками» рассказала, что по возвращении в столицу начала ощущать изменения в своем организме. Однако тесты на беременность упорно показывали отрицательный результат.

Отпуск прошёл замечательно, вернувшись в Киев я через неделю начала ощущать резкие изменения внутри себя, хотя все тесты напрочь показывали «НЕТ», но в то же время я чувствовала, что жизнь во мне уже зародилась. Сразу тело стало другим, по ночам я прям чувствовала изменения в области низа живота, обоняние обострилось, вкусовые рецепторы изменились, я резко все начала пересаливать, то ли от любви, то ли от состояния, стала слишком плаксивая,что вообще мне не свойственно. Вообщем упорных 2 недели я почти через день делала тесты,так как все мое нутро и материнское чутьё подсказывало что жизнь во мне уже зародилась,но подтверждения тому я не получала. И когда я не выдержала и на 3 неделю пошла к гинекологу, я получила 100% ответ «Да,вы беременны».

Танцовщица Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

Также Гвоздева рассказала, как прошел ее 1 триместр, какие изменения произошли в ее организме, и чем отличается вторая беременность от первой.

Теперь о том как для меня прошёл 1 триместр: токсикоза практически не было (только изредка на рыбу); танцы и тренировки продолжаю, но в облегчённом варианте; конечно же один из главных козырей - это размер груди, наконец-то я стала ее ощущать, весь телефон забит фотографиями; за первые три месяца набрала «+5 кг» и пока очень спокойно на это реагирую; немного отекают ноги,если долго на ногах,но такое было у меня всегда; изжога сразу начала мучать (хотя при 1 беременности это было к 6-7 мес); хотелось все время что-то жевать и пить томатный сок; мужу мозг вынести не успела.

Напомним,