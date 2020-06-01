Слава Каминская призналась, что вновь в хороших отношениях с мамой Эдгара: Она мне помогала

1 июня 2020 22:00 Юлия Крутиева
Слава Каминская призналась, что вновь в хороших отношениях с мамой Эдгара: Она мне помогала
Слава Каминская с экс-мужем и детьми
instagram.com/babaslavka

Известная украинская певица, солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская в программе Ранок з Україною на канале Украина рассказала, как справлялась с детьми во время карантина и в чем не может им отказать.

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Примерная мама 5-летнего Леона и 4-летней Лауры, певица Слава Каминская призналась, что в праздник Дня защиты детей отправила своих чад в только что открытый детский сад, а вечером дети встретятся с отцом Эдгаром Каминским.

С сегодняшнего дня дети наконец пойдут в детский сад. И вот как раз в День защиты детей я защищаю их от себя, – смеясь, рассказала участница группы «НЕАНГЕЛЫ». – А вечером бабушка их заберет, и они поедут к отцу.

Слава Каминская с детьми / instagram.com/babaslavka

Артистка отметила, что не считает деньги, потраченные на детей, однако знает, что имеет слабость с отказом от их прихотей.

У меня есть одна огромная проблема – я всегда делаю то, что они хотят, – призналась звезда. – Потакаю им. Когда становится выбор между тем, чтобы взять что-то себе или ребенку, ну понятно, что – ребенку. Поэтому после того, как они к этому привыкли, у них каждый день начинается: «Дай!» или «Мама, почему ты пришла без подарков?». И мы не понимаем, как избавиться от этого – жалко их, ведь смотрю – у них отличное настроение, то почему бы не порадовать? А вообще – это зло.

Дети Славы и Эдгара Каминского / instagram.com/babaslavka

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А на вопрос опытных родителей Анатолия Анатолича и Лилии Ребрик, как в таком случае не сделать из детей мажоров во взрослом возрасте, Слава Каминская ответила, что пока дети маленькие, их можно порадовать, а уже дальше следует учиться говорить «нет».

Также звезда рассказала, кто помогал ей с воспитанием детей во время длительного карантина.

Нахождение с детьми дома еще сильнее укрепило мои нервы, я поняла работу воспитателей, ведь эти милые люди заботятся о наших детях, пока мы заботимся о себе, – рассказала Слава. – Конечно, сначала няни с нами не было, а потом я поняла, если еще чуть-чуть не будет няни – может не стать и артистки. А потом так получилось, что мы снова начали хорошо общаться с мамой Эдгара, и вот она мне помогала. Я могла отдать ей детей на 10 дней и оставалась дома одна. Ходишь в квартире, а там одни рыбы, и этот момент одиночества начинаешь ценить все больше и больше.

Не обошлось и без загадки. Певица прокомментировала слухи о появлении новых отношений, но имя своего избранника оставила в тайне.

Я уже год, как развелась – имею право! – с улыбкой отметила звезда. – Хороший мужчина! Надо брать!

Напомним,

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