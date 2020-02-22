13-летняя дочь Лилии Подкопаевой помогла благотворительному фонду: «Отдала тем, кому это нужно»
22 февраля 2020 14:00
Катерина Даниленко
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева с детьми
социальная сеть Instagram
Девушка отрезала свои роскошные волосы.
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева
счастлива воспитывать трех замечательных детей: приемного сына Вадима и дочь Каролину от брака с Тимофеем Нагорным, а также 5-месячную Эвелину от нынешнего супруга
Игоря Дубинского. Многодетная мама нечасто демонстрирует кадры с детьми в соцсетях, однако особыми моментами рада делится.
Так, гимнастка посвятила отдельный пост дочери Каролине, которая решила пожертвовать свои локоны на благотворительность организации Children With Hair Loss. Фонд осуществляет замену человеческих волос для детей и молодых людей, сталкивающихся с выпадением волос из-за проблем со здоровьем. Например, когда ребенок теряет волосы во время лечения рака или ожогов.
Сегодня Каролина пожертвовала волосы организации Children With Hair Loss, чтобы помочь тем, кому это нужно,
‒ с гордостью подписала фото знаменитость.
Фолловеры поспешили отметить смелый поступок Каролины в комментариях: «Ого, оказывается волосами можно помочь», «Молодец, главное, чтобы она понимала, что ее поступок поможет нуждающимся», «Какая она умница», «Взрослеет девочка».
Напомним,