Мишель Андраде сделала себе модную челку: тренд 2020
Вслед за Машей Ефросининой сменить имидже решила и Мишель Андраде.
В 2020 году очень модной является рваная удлиненная челка. И многие звезды, как украинские так и зарубежные, уже успели себе ее сделать.
И вот на перемены во внешности решилась и подопечная Потапа. На своей странице в Инстаграм Андраде опубликовала фотографию, где она запечатлена уже с новой стрижкой.
Колорист Андраде также разместил в Инстаграм снимок "обновленной" певицы. А в подписи к публикации рассказал, что Мишель уже больше года мечтала о челке:
Сегодня мы осуществили маленькую мечту Мишель Андраде. Постригли ей чёлку. Она уже больше года меня просила это сделать. Как вы думаете, пожалеет?
Напомним,