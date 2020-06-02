Мишель Андраде сделала себе модную челку: тренд 2020

Вслед за Машей Ефросининой сменить имидже решила и Мишель Андраде.

Известная украино-боливийская певица не любитель экспериментировать над своей внешностью. Однако следовать Мишель Андраде решила следовать трендам.

В 2020 году очень модной является рваная удлиненная челка. И многие звезды, как украинские так и зарубежные, уже успели себе ее сделать.

И вот на перемены во внешности решилась и подопечная Потапа. На своей странице в Инстаграм Андраде опубликовала фотографию, где она запечатлена уже с новой стрижкой.

instagram.com/mishvirmish

Поклонники артистки были восхищены такими ее изменениями, и все отметили, что с такой челкой ей очень красиво. Некоторые из фолловеров увидели теперь в Мишель схожесть с Селеной Гомес, а кто-то – с Камилой Кабельо.

Колорист Андраде также разместил в Инстаграм снимок "обновленной" певицы. А в подписи к публикации рассказал, что Мишель уже больше года мечтала о челке:

Сегодня мы осуществили маленькую мечту Мишель Андраде. Постригли ей чёлку. Она уже больше года меня просила это сделать. Как вы думаете, пожалеет?

instagram.com/rudishin_mykhailo

Напомним,