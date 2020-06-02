Мишель Андраде сделала себе модную челку: тренд 2020

2 июня 2020 16:30 Юлия Крутиева
Мишель Андраде сделала себе модную челку: тренд 2020
Певица Мишель Андраде
instagram.com/mishvirmish

Вслед за Машей Ефросининой сменить имидже решила и Мишель Андраде.

Читайте такжеХолостячка: автор Квартал 95 и актер Лиги Смеха хочет стать участником проекта
Известная украино-боливийская певица не любитель экспериментировать над своей внешностью. Однако следовать Мишель Андраде решила следовать трендам.

В 2020 году очень модной является рваная удлиненная челка. И многие звезды, как украинские так и зарубежные, уже успели себе ее сделать.

И вот на перемены во внешности решилась и подопечная Потапа. На своей странице в Инстаграм Андраде опубликовала фотографию, где она запечатлена уже с новой стрижкой.

instagram.com/mishvirmish

Читайте такжеЧувствовала жизнь во мне: Илона Гвоздева рассказала, что тесты на беременность были отрицательными
Поклонники артистки были восхищены такими ее изменениями, и все отметили, что с такой челкой ей очень красиво. Некоторые из фолловеров увидели теперь в Мишель схожесть с Селеной Гомес, а кто-то – с Камилой Кабельо.

Колорист Андраде также разместил в Инстаграм снимок "обновленной" певицы. А в подписи к публикации рассказал, что Мишель уже больше года мечтала о челке:

Сегодня мы осуществили маленькую мечту Мишель Андраде. Постригли ей чёлку. Она уже больше года меня просила это сделать. Как вы думаете, пожалеет?

instagram.com/rudishin_mykhailo

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новый имидж новости смена имиджа Мишель Андраде французская удлиненная челка Тренды тренд-2020

Материалы по теме

Холостячка: автор Квартал 95 и актер Лиги Смеха хочет стать участником проекта
Новости

Холостячка: автор Квартал 95 и актер Лиги Смеха хочет стать участником проекта
Говорит Украина: ток-шоу помогло пострадавшей от насилия в Кагарлыке
Новости

Говорит Украина: ток-шоу помогло пострадавшей от насилия в Кагарлыке
Рассказывает о супругах: Ким Кардашьян и Канье Уэст хотят судиться с бывшим телохранителем
Новости

Рассказывает о супругах: Ким Кардашьян и Канье Уэст хотят судиться с бывшим телохранителем
Супермама: смотреть онлайн 34 выпуск (эфир от 02.06.2020)
Телешоу

Супермама: смотреть онлайн 34 выпуск (эфир от 02.06.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности

Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK