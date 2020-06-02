Ким Кардашьян и Канье Уэст хотят судиться с бывшим телохранителем: Рассказывает о супругах
Супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст вновь оказались в центре скандала.
Стив не только рассказал о своей работе режиссера и сценариста кино, а также упомянул и мужа Ким Кардашьян. Станулис признался, что у рэпера были очень нелепые правила, и одно из таких - это ходить за ним на расстоянии 10 шагов, что делало его легкой мишенью. А также, например, не мешать работе вездесущих папарацци.
Бывший телохранитель заявил, что Канье является жадной и капризной звездой, и за всю свою работу таких скупых он еще не встречал.
Также Ким и Канье намерены подать иск в суд на десять миллионов долларов, если бывший телохранитель и далее будет публично высказываться о супругах. А вот адвокат Стива считает, что его клиент никаких соглашений не нарушал.
Напомним,