Вячеслав Узелков заявил, что хотел бы чаще видеться со своими детьми

После развода Вячеслава Узелкова с Мариной Боржемской, дети остались жить с мамой.

Боксер часто делился на своей странице в Инстаграм фотографиями Оливии и Роберта, ведь после расставания с супругой дети продолжали видеться с отцом. На днях в своем микроблоге Вячеслав Узелков опубликовал архивные кадры с 5-месячным сыном.

И подписчики спортсмена задались вопросом, почему в последнее время так мало фото с наследниками. Вячеслав на это ответил:

Это зависит только от их мамы.

Боксер Вячеслав Узелков с сыном и дочкой / instagram.com/uzelkoff_official

Стоит отметить, что в своих интервью Марина Боржемская не раз заявляла, что не запрещает Вячеславу видеться с детками. Он может проводить с ними время, когда пожелает этого сам.

А вот его некорректные высказывания детям в адрес экс-жены расстраивают Роберта и Оливию. Тем самым, как сказала Марина, Узелков сам отдаляет от себя детей, и сейчас дочка уже все меньше о нем вспоминает.

Фитнес-тренер Марина Боржемская с детьми / instagram.com/uzelkova.marina

Напомним,