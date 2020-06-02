Вячеслав Узелков заявил, что хотел бы чаще видеться со своими детьми
2 июня 2020 18:00
Юлия Крутиева
Боксер Вячеслав Узелков с сыном и дочкой
instagram.com/uzelkoff_official
После развода Вячеслава Узелкова с Мариной Боржемской, дети остались жить с мамой.
Боксер часто делился на своей странице в Инстаграм фотографиями Оливии и Роберта, ведь после расставания с супругой дети продолжали видеться с отцом. На днях в своем микроблоге Вячеслав Узелков
опубликовал архивные кадры с 5-месячным сыном.
И подписчики спортсмена задались вопросом, почему в последнее время так мало фото с наследниками. Вячеслав на это ответил:
Это зависит только от их мамы.
Боксер Вячеслав Узелков с сыном и дочкой / instagram.com/uzelkoff_official
Стоит отметить, что в своих интервью Марина Боржемская не раз заявляла, что не запрещает Вячеславу видеться с детками. Он может проводить с ними время, когда пожелает этого сам.
А вот его некорректные высказывания детям в адрес экс-жены расстраивают Роберта и Оливию. Тем самым, как сказала Марина, Узелков сам отдаляет от себя детей, и сейчас дочка уже все меньше о нем вспоминает.
Фитнес-тренер Марина Боржемская с детьми / instagram.com/uzelkova.marina
Напомним,