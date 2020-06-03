Леся Никитюк подверглась научному эксперименту: терпела боль и сдерживала эмоции
Во время шоу «Кто против блондинок?» Лесе Никитюк пришлось терпеть боль и сдерживать свои эмоции.
Ведущей Лесе Никитюк, звездном участнику Тарасу Стадницкому и блондо-бомбе Тане надо было как можно дольше продержать руки в ледяной воде.
При этом я буду говорить ругательные слова, – пояснила участница шоу и психолог Таня. – Именно таким образом стану выражать свои эмоции. Тарас, вы будете говорить ласковые слова, а Леся – молчать. Так мы проверим, каким образом переживание эмоций позволит дольше выдержать дискомфорт.
Я сдался вторым, – говорит Тарас. – Потому что все хорошие слова в моем лексиконе закончились (улыбается). А уже так хотелось сказать «острое» словечко.
Блондо-бомба последняя вынула руки из воды.
Ругалась, рычала и кричала – так я «выплескивала» весь свой негатив, – пояснила Таня. – Мой эксперимент доказал, что человек, который выговаривает свое недовольство, дольше выдерживает боль. Если держать негативные эмоции в себе, то они могут стать причиной различных заболеваний. Поэтому не стесняйтесь своих агрессивных импульсов. Лучше покричите, чтобы ваши переживания не повлияли на здоровье.
Напомним,