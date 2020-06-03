Леся Никитюк подверглась научному эксперименту: терпела боль и сдерживала эмоции

3 июня 2020 14:40 Юлия Крутиева
Леся Никитюк подверглась научному эксперименту: терпела боль и сдерживала эмоции
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 02.06.2020)
пресс-служба Нового канала

Во время шоу «Кто против блондинок?» Лесе Никитюк пришлось терпеть боль и сдерживать свои эмоции.

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Наше тело очень восприимчиво к эмоциям, и фраза «все болезни от головы» – не выдумка. Существует целое направление в медицине – психосоматика, которая изучает влияние психологического состояния на самочувствие. Вчера в студии шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) провели психологический эксперимент, который подтвердил, что сдерживание эмоций может стать причиной телесных заболеваний. Не волнуйтесь, во время опыта никто не заболел!

Ведущей Лесе Никитюк, звездном участнику Тарасу Стадницкому и блондо-бомбе Тане надо было как можно дольше продержать руки в ледяной воде.

При этом я буду говорить ругательные слова, – пояснила участница шоу и психолог Таня. – Именно таким образом стану выражать свои эмоции. Тарас, вы будете говорить ласковые слова, а Леся – молчать. Так мы проверим, каким образом переживание эмоций позволит дольше выдержать дискомфорт.

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 02.06.2020) / пресс-служба Нового канала

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Леди Ле продержалась всего десять секунд. Ведущая признается, что она не привыкла молчать, а здесь ей пришлось терпеть боль и сдерживать эмоции. По ее словам, это очень трудно!

Я сдался вторым, – говорит Тарас. – Потому что все хорошие слова в моем лексиконе закончились (улыбается). А уже так хотелось сказать «острое» словечко.

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 02.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Блондо-бомба последняя вынула руки из воды.

Ругалась, рычала и кричала – так я «выплескивала» весь свой негатив, – пояснила Таня. – Мой эксперимент доказал, что человек, который выговаривает свое недовольство, дольше выдерживает боль. Если держать негативные эмоции в себе, то они могут стать причиной различных заболеваний. Поэтому не стесняйтесь своих агрессивных импульсов. Лучше покричите, чтобы ваши переживания не повлияли на здоровье.

Напомним,

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