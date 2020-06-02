Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 02.06.2020)

2 июня 2020 19:00 Юлия Крутиева
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 02.06.2020)
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 02.06.2020)
пресс-служба Нового канала

2 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 18 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок.

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Смотрите в 18 выпуске 3 сезона шоу «Кто против блондинок?»: на этот раз на игровую площадку к Лесе Никитюк и 43-м блондинкам придет юморист Тарас Стадницкий. Всем нам известный, как Володька из телесериала «Танька и Володька». Во время шоу Тарасу придется несладко. Ведь блондо-бомбы подготовили для него баттлы не из легких.

Также зрители увидят, как Леди Ле разрулила ситуацию с собачкой, которая подставила свою хозяйку. В студию блондо-бомба привела очень послушного, по ее словам, домашнего любимца. Надрессированного никогда не брать пищу ни у кого, кроме хозяйки. Однако собака так долго ждала своего выхода, что разнервничалась. Видимо, из-за стресса она начала есть все и у всех. Поэтому Лесе Никитюк пришлось кормить животное и оправдывать его поведение, а его хозяйке – краснеть. А кто в итоге победит?

18 выпуск шоу «Кто против блондинок-3» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Кто против блондинок-3» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ

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