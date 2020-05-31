Подмена в один миг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

31 мая 2020 15:30 Юлия Крутиева
Подмена в один миг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
Подмена в один миг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
кадр из сериала

В воскресенье, 31 мая, в 15:30 на канале 1+1 состоится премьера 4-серийной картины Подмена в один миг.

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Главная героиня сериала «Подмена в один миг» – молодая девушка Елена счастлива в браке. Супруги ждут ребенка и, казалось бы, ничего не может испортить радостные моменты. Но долгожданное благополучие семьи продолжалось не долго. Муж Сергей, после несчастного случая, попадает в больницу. А героиня, на последних месяцах беременности, вынуждена ехать на похороны бабушки. Жизнь девушки меняется в один миг...

Сериал Подмена в один миг от 31.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

T/c Подмена в один миг (1 серия)

T/c Подмена в один миг (2 серия)

T/c Подмена в один миг (3 серия)

T/c Подмена в один миг (4 серия)

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