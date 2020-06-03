Молодая невеста Виктора Павлика раскрыла интересные факты об их паре и отношениях

3 июня 2020 15:00 Юлия Крутиева
Молодая невеста Виктора Павлика раскрыла интересные факты об их паре и отношениях
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик из-за карантина перенесли свою свадьбу.

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Торжество должно было состояться 10 июня, теперь же 25-летняя Екатерина Репяхова выйдет замуж за своего возлюбленного в середине августа. Тем временем девушка решила поделиться с подписчиками интересными фактами об их паре.

На своей странице в Инстаграм невеста Виктора Павлика рассказала, кто заведует финансами в их семье, как певец относится ко многочисленным покупкам новых вещей Екатерины, а также призналась, что они очень пошлые люди.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

  • Мы вместе работаем и проводим практически все наше время рядом друг с другом. Когда мы оказались на карантине, не почувствовали изменений в наших отношениях, потому что и так с утра до вечера вместе.
  • Всеми финансовыми вопросами в семье заведую я. ВП точно не знает какую сумму мы заработали за месяц (ему это не интересно), а я знаю.
  • ВП свои вещи всегда стирает только сам. Мне не доверяет, иногда может и мои носки постирать вручную.
  • У нас дома не разделены обязанности, если у меня нет настроения готовить, ВП всегда сам что-то приготовит с удовольствием.
  • ВП не любит гулять, просто прогуливаться пешком. Мне это не очень нравится, но пришлось смириться.
  • ВП всегда ругается, когда я покупаю новые вещи. Особенно эта проблема была в начале наших отношений. Он считает, что женщине достаточно одной курточки в зиму, я считаю минимум три и ещё плюс шуба. С обувью тоже самое, он считает что хватит двух пар на сезон, ну а у меня их хотя бы 5-6. Но сейчас он уже не реагирует так остро, хотя частенько я от него прячу новые вещи и незаметно позже одеваю. Потом говорю: да это ж старое, ты что забыл.
  • Мы с ВП достаточно пошлые люди, вряд ли кто-то это поймёт, но шуточки у нас ещё те.
  • ВП очень быстро считает, а я не умею совсем. (Моя мама была учительницей математики, а как известно природа на детях отдыхает).Поэтому всегда его прошу что-то мне посчитать. Кроме денег.
  • А ВП не может прочитать мелкий шрифт и я ему всегда что-то читаю.
  • Мы дружно живем и редко ругаемся (тьфу-тьфу). А даже если и ругаемся долго не зацикливаемся. Последний раз ВП не разговаривал со мной пару часов, после того, как узнал что у меня два свадебных платья, он искренне не понимает зачем два. 

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

Подписчики Репяховой не упустили возможности задать ей вопрос, почему она называет в публикациях своего мужчину ВП, а не по имени. Ведь это как минимум странно. На что Катерина ответила:

А как не странно? Васей может называть? Или вы думаете, что я во время секса ему тоже говорю ВП?

Напомним, 

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личная жизнь звезд социальные сети Виктор Павлик новости Екатерина Репяхова

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