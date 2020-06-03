Молодая невеста Виктора Павлика раскрыла интересные факты об их паре и отношениях
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик из-за карантина перенесли свою свадьбу.
На своей странице в Инстаграм невеста Виктора Павлика рассказала, кто заведует финансами в их семье, как певец относится ко многочисленным покупкам новых вещей Екатерины, а также призналась, что они очень пошлые люди.
- Мы вместе работаем и проводим практически все наше время рядом друг с другом. Когда мы оказались на карантине, не почувствовали изменений в наших отношениях, потому что и так с утра до вечера вместе.
- Всеми финансовыми вопросами в семье заведую я. ВП точно не знает какую сумму мы заработали за месяц (ему это не интересно), а я знаю.
- ВП свои вещи всегда стирает только сам. Мне не доверяет, иногда может и мои носки постирать вручную.
- У нас дома не разделены обязанности, если у меня нет настроения готовить, ВП всегда сам что-то приготовит с удовольствием.
- ВП не любит гулять, просто прогуливаться пешком. Мне это не очень нравится, но пришлось смириться.
- ВП всегда ругается, когда я покупаю новые вещи. Особенно эта проблема была в начале наших отношений. Он считает, что женщине достаточно одной курточки в зиму, я считаю минимум три и ещё плюс шуба. С обувью тоже самое, он считает что хватит двух пар на сезон, ну а у меня их хотя бы 5-6. Но сейчас он уже не реагирует так остро, хотя частенько я от него прячу новые вещи и незаметно позже одеваю. Потом говорю: да это ж старое, ты что забыл.
- Мы с ВП достаточно пошлые люди, вряд ли кто-то это поймёт, но шуточки у нас ещё те.
- ВП очень быстро считает, а я не умею совсем. (Моя мама была учительницей математики, а как известно природа на детях отдыхает).Поэтому всегда его прошу что-то мне посчитать. Кроме денег.
- А ВП не может прочитать мелкий шрифт и я ему всегда что-то читаю.
- Мы дружно живем и редко ругаемся (тьфу-тьфу). А даже если и ругаемся долго не зацикливаемся. Последний раз ВП не разговаривал со мной пару часов, после того, как узнал что у меня два свадебных платья, он искренне не понимает зачем два.
Подписчики Репяховой не упустили возможности задать ей вопрос, почему она называет в публикациях своего мужчину ВП, а не по имени. Ведь это как минимум странно. На что Катерина ответила:
А как не странно? Васей может называть? Или вы думаете, что я во время секса ему тоже говорю ВП?
Напомним,