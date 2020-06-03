Принц Гарри и Меган Маркл наняли себе президентскую охрану за 8 тысяч долларов в сутки
Принцу Гарри и Меган Маркл не удается пожить спокойно.
Поэтому внук королевы Елизаветы II и его жена вынуждены были нанять охрану. Как сообщает портал The Daily Mail, Меган и Гарри отдали предпочтение не простому охранному агентству, а тому, которое принадлежит экс-главе службы безопасности президента США Рональда Рейгана – Гэвину де Беккеру.
Гарри и Меган полностью доверяют фирме де Беккера, – рассказал инсайдер. – Это самое большое и самое уважаемое охранное агентство в Лос-Анджелесе. Но им придется заплатить за это немалые деньги.
Общественность осталась в недоумении, откуда такие деньги у Меган и Гарри, ведь ни для кого не секрет, что у пары тяжелое финансовое положение. Но безопасность семьи превыше всего.
Напомним,