Принц Гарри и Меган Маркл наняли себе президентскую охрану за 8 тысяч долларов в сутки

3 июня 2020 00:05 Юлия Крутиева
Принц Гарри и Меган Маркл наняли себе президентскую охрану за 8 тысяч долларов в сутки
Принц Гарри и Меган Маркл
instagram.com/theroyalfamily

Принцу Гарри и Меган Маркл не удается пожить спокойно.

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На днях мы писали о том, что супруги обеспокоены атакой дронов над своим поместьем в Лос-Анджелесе. Пристальное внимание папарацци лишает надежды Меган Маркл и принца Гарри на спокойную семейную жизнь.

Поэтому внук королевы Елизаветы II и его жена вынуждены были нанять охрану. Как сообщает портал The Daily Mail, Меган и Гарри отдали предпочтение не простому охранному агентству, а тому, которое принадлежит экс-главе службы безопасности президента США Рональда Рейгана – Гэвину де Беккеру.

Принц Гарри и Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal

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Услуги там не из дешевых, например, супругам придется платить в день около 8,6 тысяч долларов. Также сообщается, что пара заключила договор с фирмой на год.

Гарри и Меган полностью доверяют фирме де Беккера, – рассказал инсайдер. – Это самое большое и самое уважаемое охранное агентство в Лос-Анджелесе. Но им придется заплатить за это немалые деньги.

Общественность осталась в недоумении, откуда такие деньги у Меган и Гарри, ведь ни для кого не секрет, что у пары тяжелое финансовое положение. Но безопасность семьи превыше всего.

Принц Гарри с сыном Арчи / instagram.com/sussexroyal

Напомним, 

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