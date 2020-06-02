Дженнифер Энистон продает свое фото, где она запечатлена полностью обнаженной

Многие знаменитости сейчас активно помогают организациям, которые борются с COVID-19. Помочь финансово решила и Дженнифер Энистон.

Фотограф Марк Селигер решил выставить на аукцион фото Дженнифер Энистон , на котором она позирует обнаженной. Об этом «горячем» лоте публике рассказала сама Энистон на своей странице в Инстаграм.

Культовый черно-белый снимок Селигер сделал в 1995 году. На то время Дженнифер было 26 лет. Правда, назвать вульгарным этот кадр нельзя. На нем звезда «Друзей» прикрыла интимные части тела руками и ногами.

Актриса Дженнифер Энистон / instagram.com/jenniferaniston

Все вырученные деньги от продажи фото будут направлены на борьбу с коронавирусом и лечение малообеспеченных семей.

Мой дорогой друг Марк Селигер выставил на аукцион 25 своих портретов, включая мой, - пишет актриса. - 100% вырученных от продажи этого портрета средств будут направлены в NAFC - организацию, которая предоставляет бесплатное тестирование на коронавирус и лечение для малообеспеченных людей по всей стране.

Пока еще не названа начальная стоимость лота, но мы уверенны, что за подобную фотографию поклонники Дженнифер Энистон будут готовы заплатить большие деньги.

Напомним,