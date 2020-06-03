Племянница Майкла Джексона подверглась жестокому нападению: 7 ножевых ранений

Янис Джексон едва не погибла после жестокого нападения на нее.

Соединенных Штатах сейчас бушуют протесты против расизма. Массовые беспорядки разразились после убийства 20 мая 2020 года полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Сейчас ветеран правоохранительных органов обвинен в непредумышленном убийстве, связанном с применением силы.

В ходе последних событий 25-летняя медсестра Янис Джексон – племянница покойного певца Майкла Джексона – также стала жертвой нападения расистки. Об этом девушка рассказала на своей странице в Инстаграм, и сопроводила свой пост ужасающими кадрами после инцидента.

Меня ударили ножом семь раз прямо возле моего дома, – рассказала Ясмин. – Эта женщина погналась за мной и начала бить меня ножом. Она сказала это потому, что я — ниггер. И это все, что я услышала от нее.

Племянница Майкла Джексона Ясмин подверглась нападению / instagram.com/yasminejackson_

Кроме того, Ясмин Джексон рассказала, что вначале ей никто из прохожих даже не остановился оказать какую-то помощь, несмотря на то, что она просила спасти ее. Слава Богу, позже несколько человек подошли к ней и она им очень признательна.

Также девушка написала, что желает исцелиться тем людям, у которых столько в сердце ненависти к темнокожим, ведь никто из них не заслуживает на подобную жестокость.

Племянница Майкла Джексона Ясмин / instagram.com/yasminejackson_

Напомним,