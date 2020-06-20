Бритни Спирс обманывает фанатов отретушированными снимками: как на самом деле выглядит певица

20 июня 2020 18:00 Катерина Даниленко
Бритни Спирс обманывает фанатов отретушированными снимками: как на самом деле выглядит певица
Певица Бритни Спирс
социальная сеть Instagram

Многие до сих пор считают Бритни Спирс эталоном красоты и хотят на нее равняться. И это неудивительно, ведь в своей соцсети знаменитость демонстрирует яркие фото, где блистательно выглядит. Так ли это на самом деле?

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На днях папарацци засняли поп-звезду на прогулке с возлюбленным Сэмом Асгари. После романтического ужина в ресторане влюбленные ходили босиком по траве, дурачились и катались на велосипедах.

Для велопрогулки знаменитость выбрала короткие шорты и топ в клетку. Такой образ позволил увидеть все недостатки фигуры Бритни: обвисший живот, целлюлит и совсем не стройное тело.

Певица Бритни Спирс в Instagram и в реальной жизни / социальная сеть Instagram

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Поклонники были шокированы внешним видом кумира, ведь на снимках в микроблоге 38-летняя Спирс щеголяет идеальным прессом и стройными ножками. Фотошоп и удачные ракурсы решают многое!

Напомним,

Бритни Спирс на прогулке / социальная сеть Instagram

Бритни Спирс на прогулке / социальная сеть Instagram
   

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