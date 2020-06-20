Бритни Спирс обманывает фанатов отретушированными снимками: как на самом деле выглядит певица
Многие до сих пор считают Бритни Спирс эталоном красоты и хотят на нее равняться. И это неудивительно, ведь в своей соцсети знаменитость демонстрирует яркие фото, где блистательно выглядит. Так ли это на самом деле?
Для велопрогулки знаменитость выбрала короткие шорты и топ в клетку. Такой образ позволил увидеть все недостатки фигуры Бритни: обвисший живот, целлюлит и совсем не стройное тело.
Напомним,
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