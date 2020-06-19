Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
19 июня 2020 09:30
Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на слухи о сексе с актрисой Эмбер Херд и моделью Карой Делевинь.
Page Six пишет, что Маск опроверг распространившиеся по сети слухи.
Мы дружим. Спросите у нее, Кара подтвердит.Что касается отношений с Эмбер Херд, Маск напомнил, что начал встречаться с актрисой спустя месяц после завершения бракоразводного процесса с Деппом.
Предлагаю зарыть топор войны, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на негатив.
Напомним,