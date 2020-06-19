Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь

19 июня 2020 09:30 Алла Лысак
Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Fotobank / GettyImages

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на слухи о сексе с актрисой Эмбер Херд и моделью Карой Делевинь.

Page Six пишет, что Маск опроверг распространившиеся по сети слухи.

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По словам миллиардера, он никогда не вступал в интимные отношения с Карой Делевинь.

Мы дружим. Спросите у нее, Кара подтвердит.
Что касается отношений с Эмбер Херд, Маск напомнил, что начал встречаться с актрисой спустя месяц после завершения бракоразводного процесса с Деппом. 

Предлагаю зарыть топор войны, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на негатив.

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Отметим, что слухи о групповом сексе появились после судебного процесса актера Джонни Деппа против бывшей супруги Эмбер Херд по делу клеветы. Один из свидетелей — Джош Дрю — заявил, что Херд якобы имела интимную связь с Маском и Делевинь, а он в курсе, потому что Херд сама рассказала об этом своей подруге, которая является женой Джоша. 

Напомним,

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