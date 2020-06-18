Звезда Вар'яти-шоу Владимир Жогло впервые станет папой
За последние полтора месяца в жизни актера юмористического проекта Вар’яти-шоу произошло множество приятных событий.
Правда, «с размахом» отпраздновать торжество паре не удалось, ведь в стране все еще бушует коронавирус. Но Владимир и Ирина не расстраиваются.
Наоборот, у них появился очень приятный повод для радости. Совсем скоро пара станет родителями. Ирина беременна первенцем.
Поздравляем Владимира и Ирину Жогло с венчанием и со скорым пополнением в семье! Желаем девушке легкой беременности и родов!
Напомним,