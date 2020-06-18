Звезда Вар'яти-шоу Владимир Жогло впервые станет папой

За последние полтора месяца в жизни актера юмористического проекта Вар’яти-шоу произошло множество приятных событий.

Недавно Владимир Жогло сыграл свадьбу со своей любимой девушкой Ириной, а спустя месяц влюбленные решили обвенчаться и отметили это знаменательное событие в кругу родных и близких.

Правда, «с размахом» отпраздновать торжество паре не удалось, ведь в стране все еще бушует коронавирус. Но Владимир и Ирина не расстраиваются.

Наоборот, у них появился очень приятный повод для радости. Совсем скоро пара станет родителями. Ирина беременна первенцем.

Жена Владимира Жогло Ирина

Об этом девушка сообщила на своей странице в Фейсбук. Она опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой уже заметно округлившийся животик.

Поздравляем Владимира и Ирину Жогло с венчанием и со скорым пополнением в семье! Желаем девушке легкой беременности и родов!

Напомним,