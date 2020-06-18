Ксении Мишиной – 31: как отпразднует Холостячка свой день рождения

18 июня 2020 12:35 Юлия Крутиева
Ксении Мишиной – 31: как отпразднует Холостячка свой день рождения
Холостячка Ксения Мишина
instagram.com/misha.k.ua

Сегодня, 18 июня, первой украинской Холостячке Ксении Мишиной исполняется 31 год.

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Звезда костюмированной драмы «Крепостная» Ксения Мишина поделилась своими планами на этот день и рассказала об идеальном для себя подарке.

Я не планирую масштабные вечеринки, праздновать особо не буду, – делится Мишина. – Встретимся с самыми близкими друзьями, поскольку уже давно не виделись из-за карантина.

Актриса Ксения Мишина / пресс-служба канала СТБ

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С самого утра Ксению поздравил сын стихом и цветами. «У меня сегодня праздник – день рождения мамы», – начал Платон и подарил букет.

Лучшим подарком для меня самой будет любовь, спокойствие и равновесие. Огромное желание быть в гармонии с собой и внешним миром,
– рассказала Ксения.

Сын Ксении Мишиной Платон / пресс-служба канала СТБ

Отметим, что сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы в новом романтическом реалити «Холостячка», главной героиней которого стала актриса театра и кино Ксения Мишина.

Напомним,

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