Ксении Мишиной – 31: как отпразднует Холостячка свой день рождения
Сегодня, 18 июня, первой украинской Холостячке Ксении Мишиной исполняется 31 год.
Я не планирую масштабные вечеринки, праздновать особо не буду, – делится Мишина. – Встретимся с самыми близкими друзьями, поскольку уже давно не виделись из-за карантина.
Лучшим подарком для меня самой будет любовь, спокойствие и равновесие. Огромное желание быть в гармонии с собой и внешним миром,– рассказала Ксения.
Отметим, что сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы в новом романтическом реалити «Холостячка», главной героиней которого стала актриса театра и кино Ксения Мишина.
Напомним,