39-летняя звезда фильма Остров проклятых Мишель Уильямс во второй раз стала мамой
Долгожданное пополнение случилось в звездной семье Мишель Уильямс и Томаса Кайла.
Этот ребенок стал вторым для актрисы. У нее подрастает старшая дочь – 14-летняя Матильда, которую звезда родила, будучи в отношениях с актером Хитом Леджером.
А вот для нынешнего мужа Мишель, за которого она карантине втайне вышла замуж, новорожденный малыш стал первенцем.
Напомним,
- Оля Полякова рассказала, что ее муж 5 лет содержал мужчину в их доме.
- Фото 2-летней дочки Кайли Дженнер, сделанное на iPhone, попало на обложку глянца.