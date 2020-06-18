39-летняя звезда фильма Остров проклятых Мишель Уильямс во второй раз стала мамой

18 июня 2020 14:00 Юлия Крутиева
39-летняя звезда фильма Остров проклятых Мишель Уильямс во второй раз стала мамой
Актриса Мишель Уильямс
Fotobank / GettyImages

Долгожданное пополнение случилось в звездной семье Мишель Уильямс и Томаса Кайла.

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39-летняя обладательница двух «Золотых глобусов» и премии «Эмми» Мишель Уильямс во второй раз стала мамой. Кто родился у пары – пока не известно.

Этот ребенок стал вторым для актрисы. У нее подрастает старшая дочь – 14-летняя Матильда, которую звезда родила, будучи в отношениях с актером Хитом Леджером.

А вот для нынешнего мужа Мишель, за которого она карантине втайне вышла замуж, новорожденный малыш стал первенцем.

Мишель Уильямс и Томас Кайл / Fotobank / GettyImages

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Отметим, что о беременности актрисы стало известно в конце 2019 года. Собственно, тогда пара и объявила о помолвке. А в январе 2020 на красной дорожке премии «Золотой глобус» Мишель Уильямс уже не скрывала свой округлившийся животик.

Напомним, 

 

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