39-летняя звезда фильма Остров проклятых Мишель Уильямс во второй раз стала мамой

Долгожданное пополнение случилось в звездной семье Мишель Уильямс и Томаса Кайла.

39-летняя обладательница двух «Золотых глобусов» и премии «Эмми» Мишель Уильямс во второй раз стала мамой . Кто родился у пары – пока не известно.

Этот ребенок стал вторым для актрисы. У нее подрастает старшая дочь – 14-летняя Матильда, которую звезда родила, будучи в отношениях с актером Хитом Леджером.

А вот для нынешнего мужа Мишель, за которого она карантине втайне вышла замуж, новорожденный малыш стал первенцем.

Мишель Уильямс и Томас Кайл / Fotobank / GettyImages

Отметим, что о беременности актрисы стало известно в конце 2019 года. Собственно, тогда пара и объявила о помолвке. А в январе 2020 на красной дорожке премии «Золотой глобус» Мишель Уильямс уже не скрывала свой округлившийся животик.

Напомним,