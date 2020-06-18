Леди Гага взорвала Сеть снимком без макияжа

18 июня 2020 16:00 Юлия Крутиева
Леди Гага взорвала Сеть снимком без макияжа
Певица Леди Гага
Fotobank / GettyImages

Публика привыкла видеть певицу Леди Гага в эпатажных нарядах и с броским макияжем.

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Поэтому фотография, которой артистка поделилась сегодня на своей странице в Инстаграм, вызвала настоящий ажиотаж в Сети. В кадре Леди Гага позировала без грамма косметики. Такие снимки – редкость в ее микроблоге.

Певица Леди Гага без макияжа / Fotobank / GettyImages

Хотя сама 34-летняя звезда пропагандирует любить себя и вовсе не стесняется своей естественной красоты. В своих интервью певица не раз признавалась, что в юности терпела насмешки сверстников из-за своей внешности. Сейчас она усердно работает над собой и борется с комплексами, которые из-за этого развились.

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Поклонники оценили красоту и смелость знаменитости опубликовать фото без мейка. Менее чем за сутки публикация Леди Гага насчитывает практически 2 миллиона лайков и десятки тысяч комментариев.

Отметим, сейчас артистка счастлива в отношениях со своим возлюбленным – Майклом Полански. Мужчина является генеральным директором компании Parker Group. Майкл окончил Гарвард, после чего начал зарабатывать свои первые миллионы.

Певица Леди Гага / Fotobank / GettyImages

Напомним,

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