Леди Гага взорвала Сеть снимком без макияжа
Публика привыкла видеть певицу Леди Гага в эпатажных нарядах и с броским макияжем.
Хотя сама 34-летняя звезда пропагандирует любить себя и вовсе не стесняется своей естественной красоты. В своих интервью певица не раз признавалась, что в юности терпела насмешки сверстников из-за своей внешности. Сейчас она усердно работает над собой и борется с комплексами, которые из-за этого развились.
Отметим, сейчас артистка счастлива в отношениях со своим возлюбленным – Майклом Полански. Мужчина является генеральным директором компании Parker Group. Майкл окончил Гарвард, после чего начал зарабатывать свои первые миллионы.
Напомним,