Юрий Ткач закружил жену в танце под проливным дождем ‒ видео

20 июня 2020 15:00 Катерина Даниленко
Юрий Ткач закружил жену в танце под проливным дождем ‒ видео
Комедийный актер Юрий Ткач
социальная сеть Instagram

Звезда шоу Танці з зірками Юрий Ткач поделился трогательным видео с женой.

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Украинский комедийный актер активно ведет свой блог в Instagram, так как желает делиться своим позитивом с поклонниками. Забавные видео и фото со съемок различных проектов шоумен разбавляет трогательными семейными снимками.

Так, на днях Юрий опубликовал романтическое видео, на котором вместе с женой Викторией вальсирует под дождем. Впрочем, даже такую сентиментальную историю звезде ситкомов удалось превратить в комедию. Под конец видео пара неистово кричит и смешно убегает от дождя.

Кайфувати можна всюди, було б з ким,
‒ написал комик.

Поклонники засыпали актера «Страны У» и «Однажды под Полтавой» лестными комментариями: «Как романтично. Обожаю вашу семью», «Что может быть лучше? Это же так прекрасно», «Влюбленные Ткачи», «Какая хорошая идея».

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Мимо такой трогательной публикации не прошли и коллеги по цеху Ткача. Актер Гарик Бирча написал: «Тільки двоє ‒ я і ти. Мокрі, дивні і закохані!».

Напомним,

Юрий Ткач с женой и дочерью / социальная сеть Instagram
 

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