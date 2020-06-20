Юрий Ткач закружил жену в танце под проливным дождем ‒ видео
Звезда шоу Танці з зірками Юрий Ткач поделился трогательным видео с женой.
Так, на днях Юрий опубликовал романтическое видео, на котором вместе с женой Викторией вальсирует под дождем. Впрочем, даже такую сентиментальную историю звезде ситкомов удалось превратить в комедию. Под конец видео пара неистово кричит и смешно убегает от дождя.
Кайфувати можна всюди, було б з ким,‒ написал комик.
Поклонники засыпали актера «Страны У» и «Однажды под Полтавой» лестными комментариями: «Как романтично. Обожаю вашу семью», «Что может быть лучше? Это же так прекрасно», «Влюбленные Ткачи», «Какая хорошая идея».
Напомним,
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