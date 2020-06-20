Юрий Ткач закружил жену в танце под проливным дождем ‒ видео

Звезда шоу Танці з зірками Юрий Ткач поделился трогательным видео с женой.

Украинский комедийный актер активно ведет свой блог в Instagram, так как желает делиться своим позитивом с поклонниками. Забавные видео и фото со съемок различных проектов шоумен разбавляет трогательными семейными снимками.

Так, на днях Юрий опубликовал романтическое видео, на котором вместе с женой Викторией вальсирует под дождем. Впрочем, даже такую сентиментальную историю звезде ситкомов удалось превратить в комедию. Под конец видео пара неистово кричит и смешно убегает от дождя.

Кайфувати можна всюди, було б з ким,

‒ написал комик.

Поклонники засыпали актера «Страны У» и «Однажды под Полтавой» лестными комментариями: «Как романтично. Обожаю вашу семью», «Что может быть лучше? Это же так прекрасно», «Влюбленные Ткачи», «Какая хорошая идея».

Мимо такой трогательной публикации не прошли и коллеги по цеху Ткача. Актер Гарик Бирча написал: «Тільки двоє ‒ я і ти. Мокрі, дивні і закохані!».

Напомним,