Бывшая жена рэпера Сереги поделилась шокирующими детали о похищении ее детей

История отношений Сергея Пархоменко, выступающего под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, и его возлюбленной Полины Ололо начиналась романтично.

Рэпер Серега взял девушку на работу, после чего признался в любви. А предложение артист сделал возлюбленной, когда она уже родила второго ребенка.

Пара с детьми жила недолго в Крыму и Москве, так как именно там была сконцентрирована вся основная деятельность музыканта. Позже Полина переехала в Киев, и семья жила на две страны.

Первых звоночков никаких не было. Мы в какой-то момент поняли, что нам лучше разойтись, у нас лучше получается общаться как близкие люди, чем как мужчина-женщина, в личных отношениях, – делится в интервью каналу «Украина» Полина. – И после расставания мы тоже всегда хорошо общались, находили общий язык и в том, как воспитывать детей. Поэтому для меня неожиданно было получить такое в конце этого всего, когда дети уже выросли и в принципе все понимают, что происходит, от этого они и страдают сейчас больше.

Рэпер Серега с бывшей женой / пресс-служба канала Украина

По началу Полина и Сергей делили родительские обязанности, но методы, которыми отец воспитывает сыновей поразили женщину.

К таким наказаниям не привыкли мои дети. Изначально шла речь о воспитании, когда я их добровольно отдала на месяц просто пожить, это были разговоры о воспитании духа и более мужского характера. То, что наказания были, это я уже позже услышала от детей, – рассказала Полина. – Что, они стояли на гречке, что папа мог поставить в планку прилюдно. Дети не привыкли к наказанию. Они не воспринимают так информацию или то что им хотят донести. Я им привыкла доносить все словесно, общаться с ними.

Бывшая жена Сереги Полина Ололо с детьми / пресс-служба канала Украина

В прошлом году пара вела диалог о том, что музыкант хотел забрать детей для тренировок и воспитания. По словам Полины, год назад Сергей Пархоменко забрал детей в месячный отпуск, но с отдыха к маме дети так и не вернулись.

Не было никаких подозрительных намеков и со спокойной душой я отправила детей. А через месяц они вернулись без вещей, а Сережа с разговором ко мне таким не совсем дружелюбным: все, я хочу их забрать, – делится Полина. – Т.е. у меня вообще это не укладывалось в голове, конечно я отказала сразу же. На следующий день я отправила детей на тренировку, после которой они не вернулись домой. Он самовольно их забрал и увез.

Тогда шоумен поставил Полину перед фактом, что дети год поживут с ним, потому что скучают и им не хватает мужского подхода в воспитании.

Старший сын говорил, что он очень устает и морально, и физически. Это еще тяжело ему, так меня рядом не хватает. Их некому ни обнять, ни пожалеть. На выходных у них есть какие-то свое время, но они проводят его сами. Без родителей. Мы договорились, что на год он заберет их, воспитает то, что он хочет им дать, что-то вложить, – рассказала Полина Ололо. – Решили, будем всегда видеться, разговаривать в любом случае. В принципе так и было первое время, после чего последовали интервью Сергея, где мамы уже не существовало в истории. Что было очень обидно для меня. Но ему хотелось показать, что он – отец, поднимает сам детей. Я ему написала, а он меня заблокировал. И на этом моменте наше общение закончилось.

Бывшая жена Сереги Полина Ололо с детьми / пресс-служба канала Украина

Музыкант предоставил Полине телефон своего адвоката, с которым она должна была связываться по вопросам, касающимся детей.

На выходных дети оставались дома, ночевали одни. Изначально они не готовили кушать. Сейчас они более-менее наловчились какую-то кашу себе подогреть, – рассказывает Полина. – Телефоны у них отключены, мой номер у них заблокирован. Каждый день я пишу сообщения им на вайбер, что они когда-то увидят это, что я не забыла про них, и обязательно прочитают. Они жили со мной 10 лет, 24 на 7. Я переживала с ними невероятные ситуации: больницы, температуры, соревнования, олимпиады школьные, родительские собрания, утренники. Отец, который воспитывает двоих детей, он же должен хоть на одном родительском собрании присутствовать. А на скольких присутствовал он? Хоть на одной футбольной игре, хоть на утреннике ребенка? Я не пропускала ни одного события.

Напомним,