Сын Егора Крутоголова стал чемпионом Украины 2020 по картингу

16 сентября 2020 15:25 Юлия Крутиева
Сын Егора Крутоголова стал чемпионом Украины 2020 по картингу
Егор Крутоголов с женой и сыновьями
facebook.com/dizelshow

Актер Егор Крутоголов очень любит своих сыновей - Льва и Макса.

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На своих страницах в социальных сетях Егор Крутоголов регулярно размещает фото и видео с сыновьями, а также рассказывает об их увлечениях.

Так как Максим еще маленький, своими успехами родителей регулярно радует Лев. Старший сын Крутоголова профессионально увлекается картингом.

На протяжении нескольких лет Лев занимает первые места на различных соревнованиях. И 2020 год не стал исключением. Мальчик стал чемпионом Украины по картингу.

Сын Егора Крутоголова / facebook.com/dizelmano/photos
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Этой радостной новостью Егор поделился на своей странице в Фейсбук. Свой пост актер сопроводил яркими фотографиями Льва в спортивной экипировке.

Лева стал чемпионом Украины 2020 по картингу досрочно. Досрочно - это значит, что чемпионат еще не закончен, а у соперников уже нет математической возможности догнать его по очкам, - пишет Крутоголов. - Напомню, что Лева принимает участие в двух чемпионатах одновременно (Кубок Украины и Чемпионат Украины), так вот, на очередном этапе Кубка в Тернополе, Лева занял 1-е место и продолжает борьбу, а вот в Чемпионате Украины он уже может развлекаться.

Сын Егора Крутоголова / facebook.com/dizelmano/photos
Напомним, 

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