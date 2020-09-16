Сын Егора Крутоголова стал чемпионом Украины 2020 по картингу
Актер Егор Крутоголов очень любит своих сыновей - Льва и Макса.
Так как Максим еще маленький, своими успехами родителей регулярно радует Лев. Старший сын Крутоголова профессионально увлекается картингом.
На протяжении нескольких лет Лев занимает первые места на различных соревнованиях. И 2020 год не стал исключением. Мальчик стал чемпионом Украины по картингу.
Лева стал чемпионом Украины 2020 по картингу досрочно. Досрочно - это значит, что чемпионат еще не закончен, а у соперников уже нет математической возможности догнать его по очкам, - пишет Крутоголов. - Напомню, что Лева принимает участие в двух чемпионатах одновременно (Кубок Украины и Чемпионат Украины), так вот, на очередном этапе Кубка в Тернополе, Лева занял 1-е место и продолжает борьбу, а вот в Чемпионате Украины он уже может развлекаться.