Егор Крутоголов организовал «банду» на Маврикии

У «дизель»-семьи есть прекрасная традиция – отдыхать вместе.

Сирена по имени Макс

Отпуск в этом году не стал исключением. Виктория Булитко, семьи Егора Крутоголова , Евгения Гашенко и креативного продюсера «Дизель Студио» Михаила Шинкаренко отправились на остров Маврикий. «Теленеделя» пообщалась с Егором и узнала, не надоедает ли друзьям проводить много времени вместе, удивил ли Маврикий и чем там заняться туристу

Егор, почему Маврикий? Почему не поехали на Новый год в зиму?

Хотелось улететь в самое настоящее лето, чтобы купаться и загорать. Летом на это, к сожалению, не хватает времени. На Маврикии я никогда не был, поэтому предпочли его остальным курортам. Друзья меня поддержали.

Перелет Киев–Стамбул–Маврикий длится около 12 часов. Достаточно серьезный вызов для путешественников с маленьким ребенком. Как его перенес маленький Макс?

Когда была первая пересадка в Стамбуле, во время посадки ему, видимо, заложило ушки. И сын включил такую «сирену», что весь самолет на нас обернулся. Как Катя только не пыталась его успокоить! И кормила, и укачивала, и жонглировала… (Смеется.) Пришлось понервничать. Мы расстроились: а что же будет дальше, если впереди еще 10 часов в самолете? Но дальше все было спокойно. А на обратном пути вообще повезло. Мы уже зачекинились, когда нам предложили посадку, где впереди есть свободное место для люльки с ребенком.

Со старшим, Львом, в пути проблем не было?

Лев в порядке! Для него это все не впервые. Мы начали его возить по миру с десяти месяцев. Первая поездка была на Гоа. Там он уже ползал и пробовал вставать. Помню, постоянно уползал от нас. А когда повзрослел, мы полетели в Таиланд, и он просто убегал – его нам приносили абсолютно незнакомые люди. То в массажный салон забежит, то на мотоцикл чужой заберется. (Смеется.)

Вы очень смелые родители, если путешествуете с маленькими детьми.

Нам с Катей просто хочется, чтобы они видели мир и развивались. Пусть знают, что люди могут быть разными, тем не менее с ними надо уметь находить общий язык и дружить.

Ты что с собой сделал?

Остров вам понравился?

Я – «балувана Галя». (Смеется). Был на многих курортах с пальмами и знаю, чего хочу. Маврикий – классный остров! Для кого-то может быть минус в том, что мало достопримечательностей. Но если говорить об отдыхе на берегу океана с комфортными условиями, то смело могу рекомендовать!

Что больше всего впечатлило и запомнилось?

Приятно порадовало то, что все люди здесь владеют минимум двумя языками – английским и французским. Ребята неглупые, достаточно опрятные, образованные и с юморком. Кстати, я задал нашему водителю вопрос, который всегда задаю тем, кто живет возле океана или моря: «Когда ты в последний раз купался?». Он говорит: «Три года назад! Некогда, надо работать». И так везде, но здесь не ощущается, что на тебе стараются заработать. Все очень ненавязчиво.

Дороги на острове лучше, чем в Украине?

На Маврикии практически нет таких крутых машин, как Bentley и Maserati, а дороги есть! А у нас, особенно у чиновников и их мам, куча Bentley и Maserati, а дорог нет... Чувствуете связь? (Смеется).

Еда вас впечатлила? Наверняка не придерживались диеты в отпуске?

Несмотря на вредность вечерней трапезы, мы все равно собирались всей бандой за большим круглым столом и чревоугодничали. Много и тайской, и китайской, и французской кухни, турецкие сладости. Возможно, в Таиланде больше разнообразия рыбы, но зато здесь много мяса и вкуснейших фруктов. Особенно популярно мясо молодого ягненка, манго, кокосы и ананасы. И много видов местного рома! Мы продегустировали 15.

В отпуске же не считается!

А весы говорят об обратном. Прямо кричат: «Ты что с собой сделал?!».

Гуляют все!

Судя по фото с отдыха, солнце на острове беспощадное?

Да, без крема появляться на улице нельзя. Мы сгорали по несколько раз! У меня уже на третий день череп был похож на панцирь черепахи. (Смеется.)

По приезде в отель каждая семья отдыхала самостоятельно или все вместе?

Вместе тусили. Когда приезжаешь на отдых такой бандой, остальные уже не в счет. Вы чувствуете себя главными в отеле. Окружающие могут или присоединиться, или предпочитают держаться от нас на расстоянии, чтобы их не зацепило. (Смеется.) Мы загорали, купались, давали причудливые задания официантам. Например, просили сделать странные коктейли.

Сами придумывали рецепты?

Да! Как-то попросили вылить из кокоса молоко, добавить фраппе из арбуза, льда и местного рома с ванилью и перемешать! Официанты смотрели с удивлением, но исполняли наши прихоти.

Дети остались довольны поездкой?

Конечно! Хотя у нас собралась команда из детей разных возрастов, от четырех месяцев до девяти лет, они прекрасно ладят друг с другом и давно дружат.

Макс впервые увидел океан?

Да, ему очень понравилось купаться. Но больше времени мы, конечно, проводили с ним в бассейне, чтобы соленая вода не попадала в глазки. Он с удовольствием толкался ножками в воде, как жабка. Это умиляло всех отдыхающих, поэтому сын заслуженно получил звание «Король мимимишности Маврикия».

Следующий отпуск уже планировали?

Да, хотим собрать компанию еще больше и поехать на Мальдивы, Бали или в Доминикану. Если все сложится, мечтаю разработать план тематических вечеринок на каждый день и следовать ему!

Текст: Ольга Владимирова