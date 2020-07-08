Аферисты в сетях-5: Елена-Кристина Лебедь сыграла в игру на смерть

Неизвестные закрыли ведущую проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елену-Кристину Лебедь в гараже и отказывались выпускать.

Ради съемок пятого сезона Елене-Кристине Лебедь пришлось неоднократно подвергаться опасности. Но расследование с игрой на смерть – одно из самых рискованных.

По правилам этого нетипичного развлечения, против Елены-Кристины Лебедь боролась еще одна девушка. В качестве стимула аферисты пообещали миллион гривен. И приз могла получить только та участница, которая окажется проворнее и выберется из ловушки первой. А узнала ведущая «Аферистов в сетях» об этом мошенничестве от зрительницы, которой, собственно, и предложили сыграть.

Аферисты в сетях-5: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020) / пресс-служба Нового канала

Я еле уговорила нашу зрительницу написать организаторам, что она отказывается, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – Попросила сказать, что очень хочет играть ее соседка, у которой кредит. Они клюнули и начали писать мне на фейковый аккаунт в соцсетях. Сразу же «спели» про миллион гривен и какие-то ключи.

Аферисты в сетях-5: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020) / пресс-служба Нового канала

Уже на следующий день ведущая Нового канала отправилась на расследование. Место для игры аферисты выбрали отдаленное – похожее на гаражный кооператив. Вместе с соперницей Елену-Кристину Лебедь закрыли в одном из помещений и приказали искать нужный ключ. Повезло другой участнице.

Я раскусила эту схему, когда услышала, как, выбравшись из гаража, моя соперница спешно ищет у всех своих знакомых денег в долг, – рассказывает ведущая «Аферистов в сетях». – Это обычная афера – зацепить на вкусный куш, дать почувствовать борьбу за него, потом – триумфальную победу. И когда человек уже потерял голову от счастья, мошенники ставят маленькое условие – получаешь миллион, если сам заплатишь 50 тысяч гривен.

Аферисты в сетях-5: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020) / пресс-служба Нового канала

То, что попала в беду и отправила неизвестно кому огромную сумму денег, соперница Елены-Кристины Лебедь поняла только после того, как ее задержала команда «Аферистов в сетях». Девушке объяснили, что никакого миллиона она не получит, и боролась против Елены-Кристины Лебедь зря.

Аферисты в сетях-5: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020) / пресс-служба Нового канала

На какие еще риски решится ведущая «Аферистов в сетях»? Смотрите в следующих выпусках – каждый вторник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,