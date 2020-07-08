Аферисты в сетях-5: Елена-Кристина Лебедь сыграла в игру на смерть
Неизвестные закрыли ведущую проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елену-Кристину Лебедь в гараже и отказывались выпускать.
По правилам этого нетипичного развлечения, против Елены-Кристины Лебедь боролась еще одна девушка. В качестве стимула аферисты пообещали миллион гривен. И приз могла получить только та участница, которая окажется проворнее и выберется из ловушки первой. А узнала ведущая «Аферистов в сетях» об этом мошенничестве от зрительницы, которой, собственно, и предложили сыграть.
Я еле уговорила нашу зрительницу написать организаторам, что она отказывается, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – Попросила сказать, что очень хочет играть ее соседка, у которой кредит. Они клюнули и начали писать мне на фейковый аккаунт в соцсетях. Сразу же «спели» про миллион гривен и какие-то ключи.
Я раскусила эту схему, когда услышала, как, выбравшись из гаража, моя соперница спешно ищет у всех своих знакомых денег в долг, – рассказывает ведущая «Аферистов в сетях». – Это обычная афера – зацепить на вкусный куш, дать почувствовать борьбу за него, потом – триумфальную победу. И когда человек уже потерял голову от счастья, мошенники ставят маленькое условие – получаешь миллион, если сам заплатишь 50 тысяч гривен.
На какие еще риски решится ведущая «Аферистов в сетях»? Смотрите в следующих выпусках – каждый вторник в 19:00 на Новом канале!
Напомним,