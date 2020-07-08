Тайный агент: как готовят кофе с фекалиями на столичном вокзале

Ведущая Тайного агента (Новый канал) узнала, почему покупать кофе в непроверенных точках не всегда безопасно.

Случалось попить кофе на киевском вокзале? Знайте, что тут вам могут приготовить кофейный напиток с бактериями кишечной палочки. Об этом узнала журналистка проекта «Тайный агент» Нового канала Николетта Бокшан, которая под видом бариста-стажера устроилась на работу в популярную кофейную точку.

Клиентов было очень много, ведь место «проходное» – вблизи самого выхода из железнодорожного вокзала, – говорит агент. – Но условия, в которых готовят кофе для людей, ужасные. Представьте, мой наставник Андрей признался, что он ни разу не мыл кофейную машину. Рассказал, что даже чашу для взбивания молока чистит редко. Стимер, который вспенивает молоко, он вытирал грязной тряпкой.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 06.07.2020) / пресс-служба Нового канала

А еще парень во время рабочего дня не мыл руки. Касался своего лица, одежды, сигарет и готовил кофе.

Тряпку, которой Андрей вытирал кофемашину и остальные поверхности, мы сдали на лабораторные анализы, рассказывает Николетта. – Представьте, кроме кишечной палочки на ней были выявлены бактерии Escherichia coli. Это свидетельствует о том, что на тряпке есть фекальные загрязнения. Догадались, как они туда попали? Через немытые после туалета руки. При попадании инфекции в организм человека может произойти серьезное отравление.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 06.07.2020) / пресс-служба Нового канала

Поэтому избегайте кофейных точек с беспорядком, грязной посудой или старыми тряпками на рабочих поверхностях. Неопрятный бариста – еще один тревожный звоночек.

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Напомним,