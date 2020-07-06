Тайный агент 4 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 06.07.2020)

6 июля 2020 17:50 Юлия Крутиева
Тайный агент 4 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 06.07.2020)
Тайный агент 4 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 06.07.2020)
пресс-служба Нового канала

6 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 10 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.

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Смотрите в 10 выпуске проекта «Тайный агент-4»: журналисты проверят кофейни. Однако как убедиться, что любимая кофейня готовит именно такой кофе?

Журналист Николетта Бокшан в 10 выпуске проекта Тайный агент 4 сезон устроилась бариста в одну из мобильных кофейных точек на вокзале. Ее цель – собственными глазами увидеть, в каких условиях готовится кофе. И лучше бы она этого не видела! В небольшом помещении, где даже нельзя развернуться, работает один бариста Андрей. Для него важно не потерять ни одного клиента, а вот на чистоту рабочего места – наплевать. Он ни разу не мыл кофейную машину, чаша для взбивания молока давно превратилась в дом для бактерий, а небольшая тряпка, которой он протирает стимер для взбивания молока, вся черная от грязи! Интересно, а что «живет» на ней? В шоу Тайный агент 4 сезон покажет лабораторное исследование.

10 выпуск проекта «Тайный агент-4» смотрите в 17:50 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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