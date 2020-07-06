Тайный агент 4 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.07.2020)

6 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 8 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.

Смотрите в 8 выпуске проекта «Тайный агент-4» : журналисты программы проинспектируют контактные зоопарки, дельфинарии и конные клубы. Тайный агент Карина попытается устроиться наблюдателем за животными в один из столичных контактных зоопарков. Как окажется, для этого не нужно каких-то специальных знаний или навыков. Достаточно любить животных и быть вежливым с посетителями.

Условия, в которых живут животные, испугают Карину не на шутку: тесные клетки, больные животные рядом со здоровыми, использование агрессивных химикатов во время уборки вольеров... и это только цветочки. Настоящим кошмаром станут откровения работников, которые уже давно работают в зоопарке. Скорее включайте Тайный агент 8 выпуск, чтобы увидеть шокирующие кадры.

Но пообщаться с животными можно не только в зоопарке. Например, во время прогулки в парке детям и взрослым часто предлагают конные прогулки. Безопасный ли такой вид развлечений? Что нужно проверить, прежде чем оседлать коня? И как вести себя рядом с гривастым красавцем, чтобы не оказаться на больничной койке? Ответы на эти вопросы дадут тайные агенты Нового канала.

Визит в дельфинарий – терапия или угроза инфицирования? Купание с дельфинами – еще один популярный вид общения с животными. В каких условиях живут морские жители? И безопасен ли для людей контакт с ними?

8 выпуск проекта «Тайный агент-4» смотрите в 15:30 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.